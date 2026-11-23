CADELA PERDEU A VISÃO

Sete cães mantidos em carrinhos de supermercado: tutor é condenado por maus-tratos e falsa denúncia

Tribunal manteve a condenação do tutor e aumentou a pena para 6 anos, 8 meses e 15 dias de reclusão

Thais Borges

Publicado em 23 de novembro de 2026 às 15:26

Cachorros vítimas de maus-tratos (imagem ilustrativa) Crédito: Freepik

A 3ª Turma Criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) manteve a condenação de Anilso Quintino de Oliveira pelos crimes de denunciação caluniosa e maus-tratos contra sete cães. Por maioria, o colegiado negou o recurso apresentado pela defesa e acolheu parcialmente o pedido do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), aumentando a pena para 6 anos, 8 meses e 15 dias de reclusão, em regime semiaberto.

De acordo com o processo, o réu registrou uma ocorrência policial na qual acusou um conhecido de invadir sua casa e perfurar o olho de sua cadela da raça poodle. A investigação, porém, apontou que a denúncia era falsa e que o próprio tutor havia deixado de prestar os cuidados necessários ao animal. A cadela desenvolveu uma infecção ocular grave após uma ferida não tratada ser atingida por uma infestação de larvas. As informações são da assessoria do TJDFT.

As provas também indicaram que outros seis cães eram mantidos em condições inadequadas. Imagens, vídeos e um laudo pericial mostraram que os animais ficavam em carrinhos de supermercado, em um ambiente com higiene precária e sem condições apropriadas de locomoção, abrigo e interação. Segundo os peritos, a situação configurava maus-tratos e submetia os cães a sofrimento, medo e estresse.

Na análise dos recursos, os desembargadores consideraram que os depoimentos da médica veterinária responsável pelo atendimento da cadela e os laudos técnicos contradiziam a versão de que a lesão havia sido provocada por outra pessoa na véspera do registro policial. Os documentos apontaram que a infecção já estava em estágio avançado e que a perda do olho poderia ter sido evitada caso o animal recebesse tratamento adequado no momento necessário.