Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Seu cachorro ficou mais quieto ou seu gato parou de pular? Veja quando se preocupar

Perda de disposição, dificuldade para se movimentar e mudanças no sono podem indicar problemas de saúde em pets idosos

  • Foto do(a) author(a) Thais Borges

  • Thais Borges

Publicado em 22 de outubro de 2026 às 15:00

Imagem Edicase Brasil
Cães idosos necessitam de alguns cuidados específicos  Crédito: Shutterstock

O cão que começa a demonstrar insegurança ao subir escadas ou o gato que deixa de alcançar seu lugar favorito podem estar apresentando sinais que vão além do avanço da idade. Mudanças no apetite, no peso, no sono e no comportamento também merecem atenção, pois podem indicar dor decorrente de doenças articulares ou a presença de outras enfermidades, explica o médico-veterinário Kauê Ribeiro, da Vetnil.

Embora o organismo dos animais passe por transformações ao longo da vida, o envelhecimento não significa que toda perda de funcionalidade ou alteração na rotina deva ser considerada normal.

Metade dos brasileiros evita falar sobre o envelhecimento dos pets, revela pesquisa

O envelhecimento dos animais de estimação ainda é um assunto delicado para muitos brasileiros. por Imagem: Budimir Jevtic | Shutterstock
Esse foi um dos achados de uma pesquisa realizada com mil tutores de cães e gatos no Brasil, encomendada pela Royal Canin e conduzida pela Censuswide. por Imagem: Anna Averianova | Shutterstock
O levantamento mostrou que essa percepção pode influenciar diretamente a forma como os responsáveis cuidam da saúde dos pets ao longo da vida. por Imagem: Paparacy | Shutterstock
Os dados indicam que a dificuldade em abordar o envelhecimento está ligada principalmente ao aspecto emocional. por Imagem: nik174 | Shutterstock
Entre os entrevistados que evitam falar sobre o tema, 67% afirmam que pensar no assunto causa tristeza, enquanto 38,7% dizem não enxergar o animal como idoso por considerá-lo um membro da família. Além disso, 63% demonstram receio de não conseguir oferecer os cuidados necessários na velhice do pet, e 32% acreditam, de forma equivocada, que não há medidas capazes de minimizar os impactos do avanço da idade. por Reprodução | Freepik
Ainda que envelhecer seja um processo natural, muitos tutores ainda não consideram necessário discutir o tema com o médico-veterinário. por Reprodução | Freepik
Segundo a pesquisa, 34,3% dos participantes afirmam que só passam a pensar no assunto quando surgem problemas de saúde, enquanto 35,2% não adotam medidas preventivas porque o animal aparenta estar saudável e não apresenta sinais visíveis de envelhecimento. por Imagem: 135pixels | Shutterstock
Entre os sinais mais frequentemente associados pelos tutores à velhice dos pets estão a diminuição do ritmo durante os passeios, o surgimento de pelos brancos, a perda de audição e alterações na visão. No entanto, especialistas alertam que esses indícios costumam aparecer apenas em fases mais avançadas da vida. O tema ganha ainda mais relevância porque muitos animais adotados durante a pandemia de covid-19 estão chegando agora à meia-idade. Estudos científicos recentes, desenvolvidos com apoio do Royal Canin Research Center, indicam que esse período  (geralmente entre 6 e 8 anos para gatos e entre 5 e 7 anos para cães) representa uma fase decisiva para a saúde futura, quando alterações fisiológicas discretas, como mudanças no metabolismo, na composição corporal, na função cognitiva e na mobilidade, começam a ocorrer silenciosamente. por Imagem: Prostock-studio | Shutterstock
Entre os sinais mais frequentemente associados pelos tutores à velhice dos pets estão a diminuição do ritmo durante os passeios, o surgimento de pelos brancos, a perda de audição e alterações na visão. No entanto, especialistas alertam que esses indícios costumam aparecer apenas em fases mais avançadas da vida.  por Foto: Banco de Imagens
O tema ganha ainda mais relevância porque muitos animais adotados durante a pandemia de covid-19 estão chegando agora à meia-idade. por Divulgação
Estudos científicos recentes, desenvolvidos com apoio do Royal Canin Research Center, indicam que esse período  (geralmente entre 6 e 8 anos para gatos e entre 5 e 7 anos para cães) representa uma fase decisiva para a saúde futura, quando alterações fisiológicas discretas, como mudanças no metabolismo, na composição corporal, na função cognitiva e na mobilidade, começam a ocorrer silenciosamente.  por Imagem: New Africa | Shutterstock
Apesar de 61,2% dos tutores afirmarem levar seus animais para consultas de rotina e 38,5% procurarem atendimento ao perceber mudanças de comportamento, um em cada quatro entrevistados aponta o custo dos serviços veterinários como um obstáculo para agir preventivamente. Como muitos relacionam o envelhecimento apenas ao aparecimento de sintomas evidentes, acabam perdendo a oportunidade de adotar medidas preventivas no momento em que elas podem trazer maior benefício. por Imagem: Andrii Spy_k | Shutterstock
1 de 12
O envelhecimento dos animais de estimação ainda é um assunto delicado para muitos brasileiros. por Imagem: Budimir Jevtic | Shutterstock

“A idade é uma informação importante para a avaliação, mas não deve se tornar uma explicação para qualquer alteração do paciente. O envelhecimento não é uma doença, mas aumenta a probabilidade de alterações e doenças que precisam ser acompanhadas de forma individualizada. O que mais ajuda é comparar o animal com ele mesmo; perceber se passou a fazer algo com dificuldade, abandonou um hábito, mudou a forma de se alimentar ou apresenta alterações persistentes. Essas observações permitem que o Médico-Veterinário investigue o que está acontecendo e oriente os cuidados de maneira individualizada”, orienta.

1. Dificuldade para se movimentar

Caminhar mais devagar, escorregar, evitar escadas, hesitar antes de saltar e ter dificuldade para se levantar são mudanças que podem aparecer com o envelhecimento. No entanto, é importante investigar se esses sinais estão relacionados a dores, problemas articulares, perda de massa muscular ou outras condições que necessitam de avaliação e tratamento.

Nos gatos, os indícios podem ser mais sutis. Em vez de mancar, eles podem deixar de subir nos móveis ou passar a escolher lugares mais baixos para descansar. Adaptar os ambientes da casa facilita a rotina, mas não substitui a investigação da causa nem o tratamento, quando indicado.

5 dicas para estimular a mente dos cães e contribuir para o bem-estar dos pets

1. Invista em brinquedos interativos. por Reprodução | Instagram
Itens que estimulam o raciocínio e incentivam a busca por recompensas ajudam a reduzir o tédio e exercitar habilidades cognitivas. por Imagem: PeopleImages | Shutterstock
2. Transforme a alimentação em uma atividade. por Reprodução | Instagram
Esconder petiscos ou utilizar brinquedos recheáveis faz com que o cão use o olfato e o raciocínio durante as refeições. por Reprodução | Freepik
3. Varie os passeios. por Reprodução | Freepik
Novos trajetos, ambientes e estímulos sensoriais tornam a rotina mais rica e oferecem experiências importantes para o desenvolvimento comportamental. por Reprodução | Freepik
4. Ensine novos comandos e brincadeiras. por Shutterstock
Sessões curtas de treinamento fortalecem a relação entre tutor e animal e ajudam a manter o cérebro ativo. por Divulgação
5. Promova enriquecimento ambiental. por Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock
Caixas, obstáculos, tapetes olfativos e atividades de exploração deixam o ambiente doméstico mais interessante e estimulante. por Imagem: Shakirov Albert | Shutterstock
1 de 10
1. Invista em brinquedos interativos. por Reprodução | Instagram

2. Menor disposição para atividades habituais

É esperado que alguns animais diminuam o ritmo ao longo dos anos. A mudança, porém, merece atenção quando o pet perde o interesse por atividades de que gostava, interrompe passeios, demonstra desconforto durante os exercícios ou demora mais para se recuperar após o esforço.

O envelhecimento pode provocar alterações fisiológicas que reduzem a força, a resistência e a capacidade de locomoção, mesmo quando não há diagnóstico de doença articular ou cognitiva. Ainda assim, a avaliação veterinária é indispensável, especialmente porque problemas articulares são frequentes em cães e gatos idosos e exigem tratamento e controle adequados.

Observar em quais situações o cansaço aparece e quais atividades o animal passou a evitar pode ajudar durante a consulta. Gravar vídeos em casa também é uma alternativa para registrar comportamentos que nem sempre se repetem no consultório.

3. Mudanças no apetite e na forma de comer

Fome excessiva, seletividade alimentar ou redução na ingestão de alimentos não devem ser atribuídas simplesmente à idade. Segundo Ribeiro, problemas dentários, dores articulares, náuseas e dificuldades para apreender a comida estão entre as possíveis causas dessas alterações.

“Trocas de dieta e suplementos não devem ser feitas por conta própria. As necessidades nutricionais variam conforme espécie, porte, escore de condição corporal, doenças pré-existentes e rotina geral. Cabe ao Médico-Veterinário avaliar a alimentação mais adequada para cada caso”, pontua.

4. Ganho ou perda de peso

O peso dos animais pode mudar com o passar dos anos, mesmo quando os responsáveis não percebem alterações na quantidade de alimento consumida. Em geral, cães idosos tendem a ganhar peso, com aumento da gordura corporal e redução da massa magra. Já os gatos mais velhos costumam apresentar perda de peso e de massa muscular.

O emagrecimento pode estar associado à menor absorção de nutrientes ou à presença de doenças crônicas. O ganho de peso, por sua vez, pode decorrer da redução da atividade física e agravar as limitações de mobilidade. Alterações no consumo de alimentos também podem estar relacionadas a doenças endócrinas, como hipertireoidismo, hipotireoidismo, hipercortisolismo e diabetes.

Como essas mudanças podem ocorrer gradualmente, fotografias, pesagens periódicas e consultas veterinárias regulares ajudam a identificar tendências. Além do peso registrado na balança, é importante avaliar a condição corporal e a quantidade de massa muscular do animal.

5. Sono diferente ou agitação durante a noite

Dormir por mais tempo pode fazer parte da rotina de alguns animais idosos. Entretanto, mudanças no ciclo do sono, caminhadas pela casa durante a noite, latidos, dificuldade para encontrar uma posição confortável e despertares frequentes são sinais que precisam ser observados.

“Em alguns casos, episódios de dor, alterações urinárias, perda de visão ou audição e mudanças cognitivas estão entre as possíveis explicações para essas mudanças. Conversar com o médico-veterinário que acompanha o animal é fundamental para tentar compreender o quadro”, aponta Ribeiro.

6. Isolamento, irritação ou desorientação

Quando um animal antes sociável começa a evitar contato, reage ao toque, parece não reconhecer ambientes familiares ou fica parado diante de paredes, esses comportamentos podem indicar desconforto, alterações sensoriais, ansiedade ou comprometimento cognitivo.

Antes de atribuir as mudanças exclusivamente ao comportamento, é necessário investigar possíveis causas clínicas. Repreender o pet por fazer as necessidades dentro de casa, latir ou demonstrar irritabilidade pode aumentar o estresse e agravar a situação. Por isso, a orientação veterinária é fundamental.

7. Alterações nas fezes e na digestão

Fezes com consistência mais amolecida ou ressecada, episódios recorrentes de vômito e desconforto abdominal são sinais que merecem investigação. Os problemas digestivos podem ter diferentes origens, e os animais idosos estão mais vulneráveis às consequências da desidratação e da diminuição da ingestão de alimentos.

A microbiota intestinal, formada pelo conjunto de microrganismos presentes no trato gastrointestinal, contribui para a digestão, a absorção de nutrientes e a resposta imunológica. Desequilíbrios nesse ecossistema podem afetar diretamente a saúde do animal.

“É preciso primeiro entender a origem e a duração dos sinais. Mudanças persistentes nas fezes, vômitos, perda de apetite ou de peso podem exigir exames e tratamento específico. Recursos terapêuticos voltados à recuperação e manutenção da microbiota podem fazer parte do cuidado”, alerta Kauê Ribeiro.

Entre as opções estão os simbióticos, que combinam probióticos e prebióticos e podem contribuir para a manutenção da microbiota intestinal e das defesas do organismo.

De acordo com o médico-veterinário, não existe uma idade única a partir da qual todos os cães e gatos passam a ser considerados idosos. A espécie, o porte, a raça, as condições de saúde e o histórico individual influenciam o processo de envelhecimento e determinam a frequência adequada de consultas e exames.

“O acompanhamento do pet idoso permite reconhecer dificuldades, controlar condições já existentes e fazer adaptações que preservem conforto, autonomia e interação com a família. Envelhecer é algo que queremos que todos os pets experienciem, mas promover um envelhecimento com saúde e bem-estar deve ser o nosso objetivo”, conclui Ribeiro.

Mais recentes

Imagem - Câncer de mama em pets: por que a doença preocupa mais em gatas

Câncer de mama em pets: por que a doença preocupa mais em gatas
Imagem - 'A pessoa preferida do gato é sempre a que respeita seus limites': especialistas citam sinais de que seu gato confia em você

'A pessoa preferida do gato é sempre a que respeita seus limites': especialistas citam sinais de que seu gato confia em você
Imagem - Feira de Santana terá clínica pet pública com atendimento veterinário e castração; veja onde vai ser

Feira de Santana terá clínica pet pública com atendimento veterinário e castração; veja onde vai ser