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Seu cachorro ficou mais quieto ou seu gato parou de pular? Veja quando se preocupar

Perda de disposição, dificuldade para se movimentar e mudanças no sono podem indicar problemas de saúde em pets idosos

Thais Borges

Publicado em 22 de outubro de 2026 às 15:00

Cães idosos necessitam de alguns cuidados específicos Crédito: Shutterstock

O cão que começa a demonstrar insegurança ao subir escadas ou o gato que deixa de alcançar seu lugar favorito podem estar apresentando sinais que vão além do avanço da idade. Mudanças no apetite, no peso, no sono e no comportamento também merecem atenção, pois podem indicar dor decorrente de doenças articulares ou a presença de outras enfermidades, explica o médico-veterinário Kauê Ribeiro, da Vetnil.

Embora o organismo dos animais passe por transformações ao longo da vida, o envelhecimento não significa que toda perda de funcionalidade ou alteração na rotina deva ser considerada normal.

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“A idade é uma informação importante para a avaliação, mas não deve se tornar uma explicação para qualquer alteração do paciente. O envelhecimento não é uma doença, mas aumenta a probabilidade de alterações e doenças que precisam ser acompanhadas de forma individualizada. O que mais ajuda é comparar o animal com ele mesmo; perceber se passou a fazer algo com dificuldade, abandonou um hábito, mudou a forma de se alimentar ou apresenta alterações persistentes. Essas observações permitem que o Médico-Veterinário investigue o que está acontecendo e oriente os cuidados de maneira individualizada”, orienta.

1. Dificuldade para se movimentar

Caminhar mais devagar, escorregar, evitar escadas, hesitar antes de saltar e ter dificuldade para se levantar são mudanças que podem aparecer com o envelhecimento. No entanto, é importante investigar se esses sinais estão relacionados a dores, problemas articulares, perda de massa muscular ou outras condições que necessitam de avaliação e tratamento.

Nos gatos, os indícios podem ser mais sutis. Em vez de mancar, eles podem deixar de subir nos móveis ou passar a escolher lugares mais baixos para descansar. Adaptar os ambientes da casa facilita a rotina, mas não substitui a investigação da causa nem o tratamento, quando indicado.

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2. Menor disposição para atividades habituais

É esperado que alguns animais diminuam o ritmo ao longo dos anos. A mudança, porém, merece atenção quando o pet perde o interesse por atividades de que gostava, interrompe passeios, demonstra desconforto durante os exercícios ou demora mais para se recuperar após o esforço.

O envelhecimento pode provocar alterações fisiológicas que reduzem a força, a resistência e a capacidade de locomoção, mesmo quando não há diagnóstico de doença articular ou cognitiva. Ainda assim, a avaliação veterinária é indispensável, especialmente porque problemas articulares são frequentes em cães e gatos idosos e exigem tratamento e controle adequados.

Observar em quais situações o cansaço aparece e quais atividades o animal passou a evitar pode ajudar durante a consulta. Gravar vídeos em casa também é uma alternativa para registrar comportamentos que nem sempre se repetem no consultório.

3. Mudanças no apetite e na forma de comer

Fome excessiva, seletividade alimentar ou redução na ingestão de alimentos não devem ser atribuídas simplesmente à idade. Segundo Ribeiro, problemas dentários, dores articulares, náuseas e dificuldades para apreender a comida estão entre as possíveis causas dessas alterações.

“Trocas de dieta e suplementos não devem ser feitas por conta própria. As necessidades nutricionais variam conforme espécie, porte, escore de condição corporal, doenças pré-existentes e rotina geral. Cabe ao Médico-Veterinário avaliar a alimentação mais adequada para cada caso”, pontua.

4. Ganho ou perda de peso

O peso dos animais pode mudar com o passar dos anos, mesmo quando os responsáveis não percebem alterações na quantidade de alimento consumida. Em geral, cães idosos tendem a ganhar peso, com aumento da gordura corporal e redução da massa magra. Já os gatos mais velhos costumam apresentar perda de peso e de massa muscular.

O emagrecimento pode estar associado à menor absorção de nutrientes ou à presença de doenças crônicas. O ganho de peso, por sua vez, pode decorrer da redução da atividade física e agravar as limitações de mobilidade. Alterações no consumo de alimentos também podem estar relacionadas a doenças endócrinas, como hipertireoidismo, hipotireoidismo, hipercortisolismo e diabetes.

Como essas mudanças podem ocorrer gradualmente, fotografias, pesagens periódicas e consultas veterinárias regulares ajudam a identificar tendências. Além do peso registrado na balança, é importante avaliar a condição corporal e a quantidade de massa muscular do animal.

5. Sono diferente ou agitação durante a noite

Dormir por mais tempo pode fazer parte da rotina de alguns animais idosos. Entretanto, mudanças no ciclo do sono, caminhadas pela casa durante a noite, latidos, dificuldade para encontrar uma posição confortável e despertares frequentes são sinais que precisam ser observados.

“Em alguns casos, episódios de dor, alterações urinárias, perda de visão ou audição e mudanças cognitivas estão entre as possíveis explicações para essas mudanças. Conversar com o médico-veterinário que acompanha o animal é fundamental para tentar compreender o quadro”, aponta Ribeiro.

6. Isolamento, irritação ou desorientação

Quando um animal antes sociável começa a evitar contato, reage ao toque, parece não reconhecer ambientes familiares ou fica parado diante de paredes, esses comportamentos podem indicar desconforto, alterações sensoriais, ansiedade ou comprometimento cognitivo.

Antes de atribuir as mudanças exclusivamente ao comportamento, é necessário investigar possíveis causas clínicas. Repreender o pet por fazer as necessidades dentro de casa, latir ou demonstrar irritabilidade pode aumentar o estresse e agravar a situação. Por isso, a orientação veterinária é fundamental.

7. Alterações nas fezes e na digestão

Fezes com consistência mais amolecida ou ressecada, episódios recorrentes de vômito e desconforto abdominal são sinais que merecem investigação. Os problemas digestivos podem ter diferentes origens, e os animais idosos estão mais vulneráveis às consequências da desidratação e da diminuição da ingestão de alimentos.

A microbiota intestinal, formada pelo conjunto de microrganismos presentes no trato gastrointestinal, contribui para a digestão, a absorção de nutrientes e a resposta imunológica. Desequilíbrios nesse ecossistema podem afetar diretamente a saúde do animal.

“É preciso primeiro entender a origem e a duração dos sinais. Mudanças persistentes nas fezes, vômitos, perda de apetite ou de peso podem exigir exames e tratamento específico. Recursos terapêuticos voltados à recuperação e manutenção da microbiota podem fazer parte do cuidado”, alerta Kauê Ribeiro.

Entre as opções estão os simbióticos, que combinam probióticos e prebióticos e podem contribuir para a manutenção da microbiota intestinal e das defesas do organismo.

De acordo com o médico-veterinário, não existe uma idade única a partir da qual todos os cães e gatos passam a ser considerados idosos. A espécie, o porte, a raça, as condições de saúde e o histórico individual influenciam o processo de envelhecimento e determinam a frequência adequada de consultas e exames.