A partir de R$550: conheça a empresa baiana de arquitetura popular exclusiva para mulheres

A Casa de Maria Arquitetura Popular é uma empresa criada em 2020 que atende mulheres de média e baixa renda para projetos de reforma e consultoria. A empresa foi idealizada pela arquiteta Bamidele Fasoyin, que se propôs a atender um grupo de pessoas de um grupo minorizado, especialmente as mães solo de bairros periféricos.



No podcast Transformação Social, a repórter Isis Cedraz conversa com a arquiteta, clientes e uma estudante que foram impactadas pelo trabalho de Bamidele. A jornalista e trancista Marília Aragão reformou a cozinha da própria casa com um projeto da Casa de Maria e conta como a experiência a fez se sentir mais confortável dentro do lar. A estudante de arquitetura Rebeca Reis é a diretora presidente da empresa júnior da UFBA, a Projecta, iniciativa que tem Bamidele como orientadora de alguns projetos, e relata como a arquiteta impacta com seu trabalho e exemplo os membros da empresa. Já Jaqueline Trindade, empreendedora de bronzeamento e estética, se emociona ao contar o impacto de Bamidele no espaço do próprio trabalho.