Podcast O Que a BA Quer Saber. Crédito: Reprodução

Não é novidade para ninguém que Salvador é uma cidade repleta de referências históricas e culturais. Andar em solo soteropolitano é como se fosse andar por um museu a céu aberto.



O Centro Histórico com seus casarões, dezenas e dezenas de igrejas espalhadas por tudo quanto é bairro e até em locais “comuns”, como o Dique do Tororó e as belíssimas esculturas dos orixás, é possível achar uma referência à nossa cultura. Mas a grande verdade é que, com essa quantidade de monumentos e espaços históricos, é difícil de gravar e saber o que cada um representa e onde esses locais ficam dentro de Salvador.

E se a gente lembrar do 2 de julho, aí que não falta referência. Salvador foi o centro desse marco tão importante para a Independência do Brasil e por isso reúne tantos espaços historicamente importantes. E aí eu te pergunto: você sabe que espaços são esses? Consegue lembrar onde estão localizados esses ‘pontos turísticos’ da Independência da Bahia?

Nesse episódio especial do O Que a Bahia Quer Saber, podcast do Jornal CORREIO que está com episódios especiais em comemoração a Independência da Bahia, vamos falar sobre o ‘Mapa Histórico do 2 de Julho’, contando quais são os locais marcantes espalhados em muitos cantos da nossa cidade.

O episódio está disponível em todas as plataformas de áudio. Acesse: Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e Castbox. Ou acesse o Anchor Podcasts.

Um dos convidados do programa é o professor e historiador Adson Brito do Velho, especialista em histórias sobre os bairros de Salvador. Adson tem uma página no Facebook com mais de 20 mil seguidores chamada 'Salvador tem muitas histórias', onde ele conta essas histórias sobre localidades, estabelecimentos e acontecimentos dentro da nossa cidade. O oitro nome que participa do programa é o historiador e professor Rafael Dantas (@rafadantashistorart).

O projeto Bahia livre: 200 anos de Independência’ é uma realização do Jornal CORREIO com apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador.