Termos de Uso de Aplicativo e Política de Privacidade

A seguir estão descritas as regras aplicáveis à utilização do aplicativo do Correio (“Aplicativo”) disponibilizado pela Empresa Baiana de Jornalismo S.A sediada na Rua Aristides Novis, 123, Federação, CEP: 40.210-630, Salvador/Bahia, CNPJ n°. 14.583.041/0001-62 em dispositivos móveis com sistemas Android e IOS.



Ao realizar o download e utilizar o aplicativo, o Usuário se submeterá automaticamente às regras e condições destes Termos de Uso.

O Aplicativo permite que o Usuário tenha acesso a informações e conteúdos relacionados ao jornal Correio e dentro desse contexto, possa interagir com o mesmo. Além de ter acesso a outras funcionalidades disponibilizadas pelo Aplicativo.

O Correio se reserva o direito de incluir, excluir ou alterar os conteúdos e funcionalidades do aplicativo, bem como suspendê-lo temporariamente ou cancelá-lo, a qualquer momento, independentemente de aviso-prévio ao Usuário. Da mesma forma, poderá modificar estes Termos de Uso, cuja versão mais recente estará sempre disponível para consulta no próprio aplicativo.

O CORREIO SE EXIME DE TODA E QUALQUER RESPONSABILIDADE PELOS DANOS E PREJUÍZOS DE QUALQUER NATUREZA QUE POSSAM DECORRER DO ACESSO, INTERCEPTAÇÃO, ELIMINAÇÃO, ALTERAÇÃO, MODIFICAÇÃO OU MANIPULAÇÃO, POR TERCEIROS NÃO AUTORIZADOS, DOS DADOS DO USUÁRIO DURANTE A UTILIZAÇÃO DO APLICATIVO.

Fica eleito o Foro da Comarca da cidade de Salvador, Estado da Bahia, para dirimir quaisquer questões decorrentes destes Termos de Uso, que será regido pelas leis brasileiras.

Coleta de Dados

Nossos aplicatiovos utilizam serviços de terceiros afim de oferecer facilidades como notificações e análise de uso para melhor evoluir nossos serviços. Ao utilizar este aplicativo, você concorda com a coleta de dados nas seguintes situações:

1 - Quando permitido pelo sistema operacional, o OneSignal pode verificar se o dispositivo possui aplicativos específicos instalados, com base em uma lista limitada, para fins que incluem atribuição, relevância de anúncios e relevância de notificações relacionadas a esses aplicativos.

2 - Compras feitas dentro de um aplicativo.

3 - Informações sobre transações e interações do usuário final com aplicativos e sites

4 - Identificadores de publicidade para celular, como IDFAs para iOS e Android Advertising IDs ("Mobile IDs"). Esses códigos móveis podem estar associados a outras informações, inclusive aos segmentos de dados.

5 - Informações precisas sobre o local, geralmente os dados de latência / longitude do usuário final (ou seja, dados no nível do GPS) ou informações de WiFi, que podemos associar aos Mobile IDs, e que podem ser coletadas com o uso ou não de um aplicativo.

6 - Endereço de e-mail, que podemos (a nosso critério) fazer hash ou de outra forma identificar.

7 - Endereço IP, bem como informações de configuração do sistema