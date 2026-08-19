PERFIL DO ELEITORADO

A força do voto feminino e a virada prateada, dados do TSE redefinem o mapa das Eleições 2026

Com 158,7 milhões de eleitores, o país ganha 2 milhões de votantes, mulheres somam 84 milhões e grupo com 60 anos ou mais chega a 37 milhões

Matheus Marques

Publicado em 19 de agosto de 2026 às 11:53

Mulheres e idosos tomam a frente e vão ditar o ritmo das urnas em 2026 Crédito: Crédito: Ilustração, IA / Gemini

Os dados consolidados sobre o perfil do eleitorado brasileiro, divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) revelam que as transformações demográficas e sociais do país estão ocorrendo em ritmo mais veloz do que a capacidade da política de se adaptar. Para o pleito de outubro de 2026, 158,7 milhões de cidadãos estarão aptos a votar, um avanço em relação aos 156,5 milhões registrados nas eleições presidenciais de 2022.

A nova radiografia do TSE confirma que fatores como gênero, envelhecimento populacional e autoidentificação racial tornaram-se pilares centrais para qualquer projeto político que pretenda dialogar com as urnas.

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Hegemonia feminina nas urnas e inclusão racial

As mulheres continuam ampliando sua presença absoluta no eleitorado brasileiro. Em 2026, elas somam quase 84 milhões de eleitoras registradas, representando 53% de todo o eleitorado nacional.

Além de serem maioria quantitativa, as mulheres apresentam historicamente maior assiduidade e menores índices de abstenção, tornando a conquista do voto feminino uma condição indispensável para quem disputa os cargos em jogo neste ano: presidente e vice, governador, senador, deputado federal e deputado estadual.

Simultaneamente, o estímulo à declaração de raça e cor permitiu mapear com mais precisão a diversidade do eleitorado apto:

Pardos: alcançam quase 17 milhões de eleitores;

Brancos: somam 11 milhões;

Pretos: chegam a 3,5 milhões;

Indígenas: registram 280 mil eleitores.

O envelhecimento do eleitorado e a queda na base jovem

A fotografia etária do país mudou de forma expressiva nos últimos quatro anos. O contingente de eleitores idosos (60 anos ou mais) teve uma ascensão acelerada, subindo de 32 milhões em 2022 para 37 milhões em 2026, fatia que agora representa mais de 23% de todo o eleitorado nacional.

Temas como saúde pública, mobilidade urbana, segurança e previdência ganham peso proporcional a esse envelhecimento.

Em contrapartida, as faixas mais jovens apresentaram redução:

Eleitores de 21 a 34 anos: queda de ~44 milhões (2022) para 41 milhões (2026)

Eleitores de até 18 anos: Soma 3,5 milhões em 2026 (2,25% do total do eleitorado)

Grandes colégios eleitorais e alcance da comunicação

No mapa da representação geográfica, as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste ampliaram sua relevância proporcional. Ainda assim, a maior densidade do voto nacional permanece concentrada em cinco estados que, juntos, reúnem mais da metade de todo o eleitorado do país:

São Paulo (o maior colégio do Brasil), seguido por Minas Gerais, Rio de Janeiro, Bahia e Paraná.

Em um cenário onde a maturidade do eleitor exige respostas concretas e menos slogans, a transmissão de propostas exige canais de grande penetração. Embora as plataformas digitais tenham alcance de 168 milhões de pessoas, elas podem representar bolhas de opinião que não se traduzem nas urnas