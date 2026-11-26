PATRIMÔNIO

ACM Neto acusa Jerônimo de privatizar a Bahiagás e entregar patrimônio dos baianos a empresa estrangeira: “Isso é estelionato eleitoral”

A operação prevê a entrada da japonesa Mitsui no capital da Bahiagás, com participação de 83% no capital total e 100% das ações preferenciais

Pombo Correio

Publicado em 27 de novembro de 2026 às 05:00

ACM Neto, ex-prefeito de Salvador Crédito: Sora Maia/Arquivo CORREIO

O ex-prefeito de Salvador ACM Neto acusou o governador Jerônimo Rodrigues (PT) de promover a privatização da Bahiagás ao negociar parte das ações da estatal com a empresa japonesa Mitsui. Em vídeo divulgado nas redes sociais, Neto criticou a operação e afirmou que a medida representa a entrega de parte do patrimônio público baiano à iniciativa privada.

“Jerônimo Rodrigues está entregando o patrimônio dos baianos a uma empresa estrangeira. E muito provavelmente vocês não saibam disso”, afirmou ACM Neto.

O ex-prefeito destacou que a Bahiagás é uma empresa lucrativa, que acumulou mais de R$ 1 bilhão em lucro líquido nos últimos cinco anos. Para ele, a venda de ações significa transferir para uma companhia privada parte dos resultados financeiros que poderiam permanecer nos cofres públicos e contribuir para investimentos em áreas como saúde e educação.

A operação prevê a entrada da japonesa Mitsui no capital da Bahiagás, com participação de 83% no capital total e 100% das ações preferenciais. “Eles podem até mentir dizendo que não é privatização, mas a verdade é que não tem outro nome para definir a venda do bem público para uma empresa privada. É privatização. O discurso é um, a realidade é outra. Isso é um verdadeiro estelionato eleitoral”, declarou.

ACM Neto também questionou o momento escolhido pelo governador para autorizar a negociação, no dia seguinte à vitória eleitoral de Jerônimo Rodrigues. Ele lembrou que, durante a campanha, adversários utilizaram a possibilidade de privatização de hospitais como argumento contra suas propostas para a saúde, entre elas o Pix Saúde, apresentado para acelerar o atendimento de pacientes na fila da regulação.

Outro ponto levantado por Neto foi a falta de transparência sobre os valores envolvidos na operação. Segundo ele, o governo não divulgou quanto receberá pela venda das ações nem apresentou informações suficientes para justificar a negociação.

“Jerônimo, o senhor deu essa canetada na segunda-feira pós-eleição e fez isso sem respeitar a lei, que obriga um leilão público para a venda de um bem público. O governador fez uma venda direta das ações da Bahiagás para essa empresa, como se ele fosse dono da Bahiagás e pudesse escolher quem fosse o comprador”, afirmou.

O ex-prefeito cobrou explicações sobre os critérios utilizados na negociação e questionou como o Estado pretende compensar a perda de participação nos lucros da companhia.