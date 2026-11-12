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ACM Neto critica governo por atraso de salários na saúde

Para Neto, o cenário é preocupante e revela falta de fiscalização e de responsabilidade do governo

  • Foto do(a) author(a) Pombo Correio

  • Pombo Correio

Publicado em 12 de novembro de 2026 às 19:31

ACM Neto critica governo por atraso de salários na saúde: “Experimente deixar de pagar IPVA para ver o que acontece”
ACM Neto critica governo por atraso de salários na saúde: “Experimente deixar de pagar IPVA para ver o que acontece” Crédito: Divulgação

O ex-prefeito de Salvador ACM Neto criticou a situação da saúde pública na Bahia e cobrou do governador Jerônimo Rodrigues (PT) providências diante das denúncias de atrasos salariais de profissionais que atuam em hospitais da rede estadual. Para ele, o cenário é preocupante e revela falta de fiscalização e de responsabilidade do governo.

“Só foi passar a eleição para a Bahia expor mais uma crise na saúde pública. E a situação é muito preocupante. Segundo o Sindimed, pelo menos 15 grandes hospitais do estado acumulam denúncias de salários atrasados. O Conselho Regional de Medicina também aponta que quase metade das denúncias recebidas desde janeiro envolve falta de pagamento aos profissionais”, afirmou.

ACM Neto destacou que os atrasos atingem trabalhadores que estão na linha de frente do atendimento à população e precisam receber pelos serviços prestados. “Estamos falando de profissionais de saúde que trabalham salvando vidas e que, quando chega o fim do mês, não recebem pelo trabalho que realizaram. E as contas? Quem paga? Ninguém quer saber se o salário está atrasado. Experimente deixar de pagar ao Estado o IPVA do seu carro para ver o que acontece!”, questionou.

O ex-prefeito também chamou atenção para os prejuízos causados aos pacientes, que já enfrentam dificuldades para conseguir atendimento na rede pública, especialmente por causa da fila da regulação e da demora para ter acesso a consultas, exames e procedimentos.

“Além dos profissionais, quem paga essa conta é o paciente, que já enfrenta a temida fila da regulação e a demora para conseguir atendimento”, disse.

Neto cobrou que o governo estadual fiscalize as empresas contratadas e garanta o cumprimento das obrigações trabalhistas e dos pagamentos aos profissionais. “Até quando o governo Jerônimo Rodrigues vai assistir a esse cenário sem apresentar uma solução? É obrigação do Estado fiscalizar as empresas contratadas, cobrar responsabilidades e garantir que os pagamentos sejam feitos. Saúde não pode ser tratada com tamanho descaso. Os baianos merecem respeito e não podem continuar pagando pela falta de solução do governo!”, concluiu.

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