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Alexandre Aleluia é eleito presidente da Câmara de Salvador para o biênio 2027-2028

Vereador do Novo recebeu 36 votos e derrotou Hamilton Assis (PSOL), que teve cinco

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 9 de novembro de 2026 às 17:21

Alexandre Aleluia (Novo)
Alexandre Aleluia (Novo) Crédito: Diretoria de Comunicação/CMS

O vereador Alexandre Aleluia (Novo) foi eleito presidente da Câmara Municipal de Salvador (CMS) para o biênio 2027-2028. A escolha ocorreu na tarde desta segunda-feira (9), durante votação no Plenário Cosme de Farias. O parlamentar recebeu 36 votos, contra cinco do vereador Hamilton Assis (PSOL).

Aleluia vai substituir Carlos Muniz (PSDB), que está à frente do Legislativo municipal desde 2023. A eleição reuniu apoios de diferentes grupos políticos da Casa. Desde que anunciou a candidatura, o vereador conseguiu atrair tanto integrantes da base do prefeito Bruno Reis (União Brasil) quanto parlamentares da oposição.

Alexandre Aleluia, presidente da Câmara de Salvador para o biênio 2027-2028

Alexandre Aleluia por Diretoria de Comunicação da Câmara de Salvador
Alexandre Aleluia por Diretoria de Comunicação da Câmara de Salvador
Alexandre Aleluia por Diretoria de Comunicação da Câmara de Salvador
Alexandre Aleluia por Diretoria de Comunicação da Câmara de Salvador
Alexandre Aleluia (Novo) por Diretoria de Comunicação/CMS
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Alexandre Aleluia por Diretoria de Comunicação da Câmara de Salvador

A votação contou com a participação de 42 vereadores. A escolha da nova Mesa Diretora foi antecipada após um requerimento assinado por 32 parlamentares, aprovado em plenário no último dia 4, com três abstenções.

Antes da eleição, Aleluia publicou uma mensagem nas redes sociais com uma referência à coragem. "A coragem é a primeira das qualidades humanas porque é a qualidade que garante todas as outras", escreveu no Instagram.

Carlos Muniz também tentou viabilizar uma nova candidatura à presidência da Câmara, mas não conseguiu respaldo jurídico do Supremo Tribunal Federal (STF) para disputar outra recondução ao cargo.

Tags:

Câmara Municipal de Salvador

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