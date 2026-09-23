POLÍTICA

Ana Paula critica governo Jerônimo por saúde e cobra responsabilidade: 'O tempo que gasta botando a culpa nos outros, gaste para trabalhar'

Ex-secretária da Saúde de Salvador, ela também citou investimentos realizados pela Prefeitura nos últimos anos e disse que a rede da capital acaba absorvendo pacientes de municípios do interior

Pombo Correio

Publicado em 23 de setembro de 2026 às 12:23

Vice-prefeita de Salvador, Ana Paula Matos Crédito: Ana Albuquerque/Correio

A vice-prefeita de Salvador, Ana Paula Matos (União Brasil), criticou a condução da saúde pública na Bahia pelo governo de Jerônimo Rodrigues (PT) e afirmou que o Estado precisa assumir sua responsabilidade diante dos problemas enfrentados pela população. Ex-secretária da Saúde de Salvador, ela também citou investimentos realizados pela Prefeitura nos últimos anos e disse que a rede da capital acaba absorvendo pacientes de municípios do interior.

As declarações foram dadas nesta quarta-feira (23), durante entrevista ao programa Bahia Notícias no Ar, da rádio Antena 1 Salvador. Ana Paula comparou a situação a uma sala de aula em que todos os alunos apresentam dificuldades para questionar a tentativa, segundo ela, de responsabilizar os municípios pela situação da saúde. “Permita-me fazer uma reflexão sob a perspectiva da docência. Na sala de aula, quando um aluno apresenta dificuldade, dedicamos atenção especial a ele. Contudo, se a turma inteira não alcança o aprendizado, a responsabilidade recai sobre o método do professor. Quando o Governo do Estado sugere que todos os prefeitos não estão cuidando da Saúde, de quem é o problema? Tem algo errado aí, é necessário questionar a origem desse problema”.

Na entrevista, a vice-prefeita afirmou que espera uma mudança na postura do governo estadual e criticou o que considera uma tentativa de transferir responsabilidades para os municípios, no caso da saúde. “Eu sonho com o dia em que essa Bahia tenha, de fato, um governador, um secretário ou uma secretária de Saúde que assuma a responsabilidade, que regionalize os hospitais e que use com dignidade esse dinheiro público. E o tempo que gasta botando a culpa nos outros, gaste para trabalhar e para fazer com que a saúde aconteça”, declarou.

Ana Paula, que comandou a Secretaria Municipal da Saúde durante a primeira gestão do prefeito Bruno Reis, também lembrou a expansão da estrutura municipal desde a administração de ACM Neto. Entre os equipamentos citados por ela está o Hospital Municipal de Salvador, inaugurado em 2018, na Boca da Mata.

“Esse grupo que critica teve a oportunidade de ter Secretaria de Saúde e nunca construiu o hospital. Precisou ACM Neto chegar para conseguir o primeiro hospital municipal da história de Salvador. Depois eu vim com Bruno e construímos mais três, sendo um veterinário”, afirmou.

Maternidade

Segundo Ana Paula, a pressão exercida sobre a rede municipal por pacientes vindos de outras cidades evidencia a necessidade de ampliar e regionalizar a assistência de média e alta complexidade na Bahia. A vice-prefeita afirmou que, na maternidade municipal, pacientes do interior representam a maior parte das mães e bebês encaminhados à terapia intensiva.

“Da nossa maternidade municipal, a gente tem 30 leitos de alta complexidade, 10 estão com a gente e 75% dos pacientes, em que mamãe ou neném vão para a UTI, são do interior da Bahia”, declarou.

A vice-prefeita também relatou que a chegada de pacientes do interior tem impacto direto sobre as unidades de urgência e emergência da capital. “Quando uma UPA nossa está lotada, pode ter certeza: chegou um ônibus ou chegou o carro do interior e lotou a UPA”, disse.