Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Ana Paula critica governo Jerônimo por saúde e cobra responsabilidade: 'O tempo que gasta botando a culpa nos outros, gaste para trabalhar'

Ex-secretária da Saúde de Salvador, ela também citou investimentos realizados pela Prefeitura nos últimos anos e disse que a rede da capital acaba absorvendo pacientes de municípios do interior

  • Foto do(a) author(a) Pombo Correio

  • Pombo Correio

Publicado em 23 de setembro de 2026 às 12:23

Vice-prefeita de Salvador, Ana Paula Matos
Vice-prefeita de Salvador, Ana Paula Matos Crédito: Ana Albuquerque/Correio

A vice-prefeita de Salvador, Ana Paula Matos (União Brasil), criticou a condução da saúde pública na Bahia pelo governo de Jerônimo Rodrigues (PT) e afirmou que o Estado precisa assumir sua responsabilidade diante dos problemas enfrentados pela população. Ex-secretária da Saúde de Salvador, ela também citou investimentos realizados pela Prefeitura nos últimos anos e disse que a rede da capital acaba absorvendo pacientes de municípios do interior.

As declarações foram dadas nesta quarta-feira (23), durante entrevista ao programa Bahia Notícias no Ar, da rádio Antena 1 Salvador. Ana Paula comparou a situação a uma sala de aula em que todos os alunos apresentam dificuldades para questionar a tentativa, segundo ela, de responsabilizar os municípios pela situação da saúde. “Permita-me fazer uma reflexão sob a perspectiva da docência. Na sala de aula, quando um aluno apresenta dificuldade, dedicamos atenção especial a ele. Contudo, se a turma inteira não alcança o aprendizado, a responsabilidade recai sobre o método do professor. Quando o Governo do Estado sugere que todos os prefeitos não estão cuidando da Saúde, de quem é o problema? Tem algo errado aí, é necessário questionar a origem desse problema”.

Na entrevista, a vice-prefeita afirmou que espera uma mudança na postura do governo estadual e criticou o que considera uma tentativa de transferir responsabilidades para os municípios, no caso da saúde. “Eu sonho com o dia em que essa Bahia tenha, de fato, um governador, um secretário ou uma secretária de Saúde que assuma a responsabilidade, que regionalize os hospitais e que use com dignidade esse dinheiro público. E o tempo que gasta botando a culpa nos outros, gaste para trabalhar e para fazer com que a saúde aconteça”, declarou.

Ana Paula, que comandou a Secretaria Municipal da Saúde durante a primeira gestão do prefeito Bruno Reis, também lembrou a expansão da estrutura municipal desde a administração de ACM Neto. Entre os equipamentos citados por ela está o Hospital Municipal de Salvador, inaugurado em 2018, na Boca da Mata.

“Esse grupo que critica teve a oportunidade de ter Secretaria de Saúde e nunca construiu o hospital. Precisou ACM Neto chegar para conseguir o primeiro hospital municipal da história de Salvador. Depois eu vim com Bruno e construímos mais três, sendo um veterinário”, afirmou.

Maternidade

Segundo Ana Paula, a pressão exercida sobre a rede municipal por pacientes vindos de outras cidades evidencia a necessidade de ampliar e regionalizar a assistência de média e alta complexidade na Bahia. A vice-prefeita afirmou que, na maternidade municipal, pacientes do interior representam a maior parte das mães e bebês encaminhados à terapia intensiva.

“Da nossa maternidade municipal, a gente tem 30 leitos de alta complexidade, 10 estão com a gente e 75% dos pacientes, em que mamãe ou neném vão para a UTI, são do interior da Bahia”, declarou.

A vice-prefeita também relatou que a chegada de pacientes do interior tem impacto direto sobre as unidades de urgência e emergência da capital. “Quando uma UPA nossa está lotada, pode ter certeza: chegou um ônibus ou chegou o carro do interior e lotou a UPA”, disse.

Ao falar sobre a eleição estadual, Ana Paula defendeu a candidatura de ACM Neto e afirmou que, caso eleito, o ex-prefeito assumirá a responsabilidade pela área e buscará uma atuação conjunta com os municípios. “Quando ACM Neto for governador do Estado da Bahia, ele vai assumir a responsabilidade e vai ajudar”, declarou.

Tags:

Saúde Jerônimo ana Paula Matos

Mais recentes

Imagem - Michelle Bolsonaro é internada em hospital de Brasília e está sem previsão de alta

Michelle Bolsonaro é internada em hospital de Brasília e está sem previsão de alta
Imagem - Fim da carência do salário-maternidade para informais avança na Câmara; entenda o projeto

Fim da carência do salário-maternidade para informais avança na Câmara; entenda o projeto
Imagem - Justiça de SC proíbe parceria comercial permanente com crianças em redes sociais, mas libera fotos afetuosas de família

Justiça de SC proíbe parceria comercial permanente com crianças em redes sociais, mas libera fotos afetuosas de família