POLÍTICA

AO VIVO: Acompanhe a votação da PEC do fim da escala 6x1 no Senado

Sessão é transmitida pelo Youtube

Millena Marques

Publicado em 14 de outubro de 2026 às 16:36

Senado federal Crédito: Foto: Antônio Cruz/Agência Brasil

O Senado vota, nesta quarta-feira (14), o fim da escala 6x1. A PEC 221/2019 define jornada máxima de 40 horas e dois dias de descanso remunerado por semana, sem redução de salário. Esta é a quinta sessão de discussão antes da votação em primeiro turno. Confira a votação ao vivo: