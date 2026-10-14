AO VIVO: Acompanhe a votação da PEC do fim da escala 6x1 no Senado

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Millena Marques
Publicado em 14 de outubro de 2026 às 16:36
O Senado vota, nesta quarta-feira (14), o fim da escala 6x1. A PEC 221/2019 define jornada máxima de 40 horas e dois dias de descanso remunerado por semana, sem redução de salário. Esta é a quinta sessão de discussão antes da votação em primeiro turno. Confira a votação ao vivo:
Segundo a líder do governo, senadora Teresa Leitão (PT-PE), o pedido de calendário especial reuniu 56 assinaturas, e a expectativa é votar o primeiro e o segundo turnos ainda hoje.