Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

AO VIVO: Acompanhe a votação da PEC do fim da escala 6x1 no Senado

Sessão é transmitida pelo Youtube

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 14 de outubro de 2026 às 16:36

Senado federal
Senado federal Crédito: Foto: Antônio Cruz/Agência Brasil

O Senado vota, nesta quarta-feira (14), o fim da escala 6x1. A PEC 221/2019 define jornada máxima de 40 horas e dois dias de descanso remunerado por semana, sem redução de salário. Esta é a quinta sessão de discussão antes da votação em primeiro turno. Confira a votação ao vivo:

Segundo a líder do governo, senadora Teresa Leitão (PT-PE), o pedido de calendário especial reuniu 56 assinaturas, e a expectativa é votar o primeiro e o segundo turnos ainda hoje.

Leia mais

Imagem - Calendário especial pode acelerar votação da PEC do fim da escala 6x1

Calendário especial pode acelerar votação da PEC do fim da escala 6x1

Imagem - Comissão aprova fim da escala 6x1 e projeto avança no Senado; entenda

Comissão aprova fim da escala 6x1 e projeto avança no Senado; entenda

Tags:

Senado Escala 6x1

Mais recentes

Imagem - Oposição declara apoio à recondução de Ivana Bastos à presidência da Alba

Oposição declara apoio à recondução de Ivana Bastos à presidência da Alba
Imagem - Biometria e prova de vida do INSS não são a mesma coisa e exigem atenção dos aposentados

Biometria e prova de vida do INSS não são a mesma coisa e exigem atenção dos aposentados
Imagem - Cleitinho faz procedimentos estéticos para ter 'pele de porcelana' um dia após ser eleito governador

Cleitinho faz procedimentos estéticos para ter 'pele de porcelana' um dia após ser eleito governador