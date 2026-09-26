POLÍTICA

Após pesquisas indicarem vitória no 1º turno, ACM Neto recebe adesões de Andorinha, Antônio Gonçalves, Tanquinho e Ruy Barbosa

ACM Neto mantém liderança na disputa ao governo e alcança 42%, segundo última Quaest

Pombo Correio

Publicado em 26 de setembro de 2026 às 15:32

ACM Neto recebe adesões de Andorinha, Antônio Gonçalves, Tanquinho e Ruy Barbosa Crédito: Divulgação

O candidato a governador ACM Neto (União Brasil) recebeu novas adesões de lideranças políticas de Andorinha, Antônio Gonçalves, Tanquinho e Ruy Barbosa na reta final da campanha. Os apoios foram anunciados nesta semana após pesquisas apontarem favoritismo de Neto na eleição que acontecerá na próxima semana.

Em Ruy Barbosa, o ex-candidato a prefeito Marivaldo Leite, que disputou a eleição de 2024 pelo PSD, anunciou apoio a Neto e pediu atenção principalmente para saúde, educação, segurança pública, abastecimento de água e fila da regulação.

“Estou aqui livre e consciente, fui candidato a prefeito pelo PSD em Ruy Barbosa e vim para declarar o meu apoio e pedir às pessoas de Ruy Barbosa que acompanhem Neto pela mudança”, afirmou Marivaldo, que também pediu ao candidato atenção especial para a distribuição de água no município.

Neto agradeceu a adesão e afirmou que as demandas apresentadas pelo ex-candidato estão entre as prioridades de seu programa. “Você levantou pontos que são absolutamente prioritários, caso Deus me dê a chance de ser governador. Segurança pública, agir pessoalmente para dar proteção ao cidadão, para resolver o problema da violência”, disse.

Em Tanquinho, a adesão foi do ex-prefeito Flamarion Souza (PSD). Ele já comandou o município e foi eleito prefeito pelo PT em 2012.

Neto também recebeu o apoio dos vereadores de Antonio Gonçalves, Sérgio Santos (MDB), e Vuzinha (Podemos), que é o presidente da Câmara. Em mensagem direcionada ao município, agradeceu aos dois e afirmou que pretende manter uma parceria com a cidade caso seja eleito.

“Quero assumir o compromisso de trabalhar por Antônio Gonçalves, de trabalhar pelos baianos. É claro que o apoio de vocês reforça ainda mais a nossa parceria com o município”, declarou Neto.