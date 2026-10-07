Biometria e prova de vida do INSS não são a mesma coisa e exigem atenção dos aposentados

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Matheus Marques
Publicado em 7 de outubro de 2026 às 12:10
Muitos aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) acreditam que ter a biometria cadastrada significa que a prova de vida está concluída. Na prática, a biometria é o registro da digital ou da foto do rosto do segurado para confirmar quem ele é, enquanto a prova de vida é a garantia de que ele segue vivo para continuar recebendo o pagamento mensal. Então, não. A biometria não exime de fazer a prova de vida.
A boa notícia é que o INSS passou a cruzar dados governamentais para liberar o segurado da obrigação de ir presencialmente às agências.
Atualmente, o INSS busca sozinho as provas de que o beneficiário está ativo por meio de suas ações do cotidiano. Se o aposentado votar nas eleições, tomar vacina em um posto de saúde, contratar um empréstimo consignado usando o reconhecimento facial ou acessar a plataforma Meu INSS com uma conta de nível ouro, o próprio sistema entende que a pessoa está viva e atualiza a situação da prova de vida automaticamente.
Quando o INSS não encontra nenhuma dessas movimentações no sistema, o segurado é notificado para realizar a comprovação por conta própria. A verificação do status é feita pelo aplicativo Meu INSS, acessando a área de serviços e buscando o item da prova de vida.
Caso o sistema apresente as palavras pendente, necessária, não realizada ou regularizar, o beneficiário precisa realizar o procedimento imediatamente. A biometria facial pode ser usada dentro do próprio aplicativo para concluir a validação de forma rápida e segura.