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Bolsa Família de outubro tem pagamento antecipado por causa do Super El Niño e novo piso de R$ 691

Governo muda o calendário de repasses de outubro e prevê antecipações também em novembro e dezembro diante do risco de desastres climáticos

  • Foto do(a) author(a) Matheus Marques

  • Matheus Marques

Publicado em 19 de outubro de 2026 às 19:41

Confira as mudanças no visual do aplicativo do Bolsa Família
O Ministério do Desenvolvimento Social apontou que a escalada de eventos extremos levou à antecipação Crédito: AGENCIA BRASIL

O governo federal promoveu à antecipação do calendário de pagamentos do Bolsa Família de outubro, concentrando os depósitos em um intervalo de três dias. Anunciada nesta segunda-feira (19), a medida antecipa os pagamentos deste mês e dos próximos meses de 2026 e marca a estreia do novo piso de R$ 691 por beneficiário, definido pelo Executivo em setembro. A decisão da pasta de Desenvolvimento Social ampara-se em projeções científicas sobre o avanço do super El Niño.

O evento climático programado para se potencializar nos próximos meses, exigiu uma unificação dos repasses também para os meses de novembro e dezembro a fim de blindar populações afetadas por secas e temporais.

Super El Niño já impacta Bahia e pode elevar consumo de energia

Super El Niño já impacta Bahia e pode elevar consumo de energia por Bruno Wendel/CORREIO
Super El Niño já impacta Bahia e pode elevar consumo de energia por Bruno Wendel/CORREIO
Super El Niño já impacta Bahia e pode elevar consumo de energia por Bruno Wendel/CORREIO
Super El Niño já impacta Bahia e pode elevar consumo de energia por Bruno Wendel/CORREIO
Super El Niño já impacta Bahia e pode elevar consumo de energia por Bruno Wendel/CORREIO
Super El Niño já impacta Bahia e pode elevar consumo de energia por Bruno Wendel/CORREIO
Super El Niño já impacta Bahia e pode elevar consumo de energia por Bruno Wendel/CORREIO
Super El Niño já impacta Bahia e pode elevar consumo de energia por Bruno Wendel/CORREIO
Super El Niño já impacta Bahia e pode elevar consumo de energia por Bruno Wendel/CORREIO
Super El Niño já impacta Bahia e pode elevar consumo de energia por Bruno Wendel/CORREIO
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Super El Niño já impacta Bahia e pode elevar consumo de energia por Bruno Wendel/CORREIO
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Super El Niño já impacta Bahia e pode elevar consumo de energia por Bruno Wendel/CORREIO
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Super El Niño já impacta Bahia e pode elevar consumo de energia por Bruno Wendel/CORREIO

O funcionamento do calendário de pagamentos em outubro

A reestruturação preserva o atendimento inicial para os portadores de NIS com finais 1 e 2, cujos depósitos ocorrem nos dias 19 e 20 de outubro, respectivamente. A partir de quarta-feira (21), ocorre a unificação para os demais beneficiários, contemplando num único dia os finais de 3 a 0.

Veja como ficou:

19/10: pagamentos para NIS com final 1;

20/10: pagamentos para NIS com final 2;

21/10: pagamentos para NIS com finais 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 0.

Como regra de exceção humanitária, os cidadãos domiciliados em municípios com decretação oficial de calamidade pública ou situação de emergência reconhecida pela União recebem a verba de forma integral nesta segunda-feira (19), desconsiderando o dígito final do cartão.

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Regras de renda, contrapartidas e o cenário de emergências no país

A elegibilidade ao programa exige que a renda familiar per capita não ultrapasse o patamar de R$ 218 mensais. Os beneficiários também devem respeitar exigências nas esferas educacional e sanitária, tais como garantir a presença dos menores na escola, manter a caderneta de vacinação atualizada e assegurar o pré-natal de gestantes.

O Ministério do Desenvolvimento Social apontou que a escalada de eventos extremos levou à antecipação: entre agosto e setembro de 2026, o governo federal chancelou 518 decretos de emergência, o dobro dos 253 computados em 2025, reflexo de tempestades no Sul e estiagens severas em outras regiões.

Ferramentas digitais de consulta

Para garantir o recebimento contínuo, as famílias precisam zelar pela atualização de seus cadastros no CadÚnico. A verificação de valores, datas de liberação e extratos pode ser efetuada digitalmente pelos aplicativos Bolsa Família e Caixa Tem, bem como pelo Portal Cidadão.

O esclarecimento de dúvidas sobre cadastros é realizado pelo telefone 121 do Disque Social, ao passo que questões operacionais de saque são atendidas pela central 111 da Caixa, seguindo moldes preventivos adotados em grandes catástrofes anteriores.

Tags:

Brasil Governo Federal Benefício Bolsa Familia Politica el Nino

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