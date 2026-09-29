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Candidato ao governo da Bahia Ronaldo Mansur sofre acidente de trânsito em Salvador

Acidente ocorreu nas proximidades da Avenida 29 de Março

Millena Marques

Publicado em 29 de setembro de 2026 às 14:35

Ronaldo Mansur (PSOL) Crédito: Reprodução

O candidato ao Governo da Bahia Ronaldo Mansur (PSOL) sofreu um acidente de carro no início da tarde desta terça-feira (29), nas proximidades da Avenida 29 de Março, em Salvador. A informação foi confirmada pela assessoria do político.

De acordo com nota divulgada pela equipe do candidato, Mansur conduzia o veículo no momento do acidente e retornava do sepultamento de um primo, realizado em Candeias, na Região Metropolitana de Salvador.

Ele foi atendido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado para o Hospital Ernesto Simões Filho.