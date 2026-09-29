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Candidato ao governo da Bahia Ronaldo Mansur sofre acidente de trânsito em Salvador

Acidente ocorreu nas proximidades da Avenida 29 de Março

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 29 de setembro de 2026 às 14:35

Ronaldo Mansur (PSOL)
Ronaldo Mansur (PSOL) Crédito: Reprodução

O candidato ao Governo da Bahia Ronaldo Mansur (PSOL) sofreu um acidente de carro no início da tarde desta terça-feira (29), nas proximidades da Avenida 29 de Março, em Salvador. A informação foi confirmada pela assessoria do político.

De acordo com nota divulgada pela equipe do candidato, Mansur conduzia o veículo no momento do acidente e retornava do sepultamento de um primo, realizado em Candeias, na Região Metropolitana de Salvador.

Ele foi atendido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado para o Hospital Ernesto Simões Filho.

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O candidato havia confirmado participação no debate da TV Bahia, que ocorre na noite desta terça-feira. Até o momento, não há informações sobre seu estado de saúde nem se ele terá condições de participar do evento.

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Politica

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