POLÍTICA

Carlos Bolsonaro recebe medalha dos Bombeiros, homenagem vira disputa judicial e Justiça decide

Homenagem foi entregue em 12 de junho, antes do período eleitoral

Millena Marques

Publicado em 21 de outubro de 2026 às 14:40

Carlos Bolsonaro Crédito: Caio César/CMRJ/Direitos reservados

A 4ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJSC) negou um recurso que pedia a suspensão da Medalha do Centenário do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBMSC) concedida a Carlos Bolsonaro (PL), senador eleito pelo estado. A homenagem foi entregue em 12 de junho, antes do período eleitoral.

A decisão foi tomada na última quinta-feira (15) e manteve o entendimento da primeira instância. Os desembargadores consideraram que não foram apresentados elementos suficientes para comprovar o risco de dano imediato que justificasse a suspensão da honraria. Com isso, o colegiado não analisou o mérito da ação, que questiona a legalidade da concessão da medalha.



Bolsonaro e seus filhos 1 de 24

O processo foi movido por Décio Lima (PT) e Ana Paula Lima (PT), que contestam a homenagem ao político. Os autores argumentam que as regras do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina reservam a distinção a pessoas físicas ou jurídicas, civis ou militares, que tenham prestado serviços relevantes à corporação ou contribuído de maneira significativa para seu desenvolvimento e fortalecimento.

No caso de homenageados civis, o regulamento prevê a comprovação de reputação ilibada e de contribuição relevante para a instituição. A concessão também deve passar por análise do Gabinete do Comando-Geral e receber aprovação do Conselho do Mérito Bombeiro Militar.

Na ação, Décio e Ana Paula afirmam que não houve divulgação de informações que comprovassem a contribuição de Carlos Bolsonaro para o Corpo de Bombeiros, nem justificativa concreta para a concessão da medalha. Para os parlamentares, a homenagem pode representar uma violação aos princípios da moralidade administrativa, da impessoalidade e da publicidade, além de abrir espaço para exploração político-eleitoral.