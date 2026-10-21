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Carlos Bolsonaro recebe medalha dos Bombeiros, homenagem vira disputa judicial e Justiça decide

Homenagem foi entregue em 12 de junho, antes do período eleitoral

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 21 de outubro de 2026 às 14:40

Carlos Bolsonaro
Carlos Bolsonaro Crédito: Caio César/CMRJ/Direitos reservados

A 4ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJSC) negou um recurso que pedia a suspensão da Medalha do Centenário do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBMSC) concedida a Carlos Bolsonaro (PL), senador eleito pelo estado. A homenagem foi entregue em 12 de junho, antes do período eleitoral.

A decisão foi tomada na última quinta-feira (15) e manteve o entendimento da primeira instância. Os desembargadores consideraram que não foram apresentados elementos suficientes para comprovar o risco de dano imediato que justificasse a suspensão da honraria. Com isso, o colegiado não analisou o mérito da ação, que questiona a legalidade da concessão da medalha.

Bolsonaro e seus filhos

Bolsonaro com os filhos por Reprodução
Flávio, Jair, Eduardo e Carlos Bolsonaro por Divulgação
Bolsonaro com os filhos por Reprodução
Bolsonaro com os filhos por Reprodução
Jair com o filho Flávio por Reprodução
Jair com o filho Flávio por Reprodução
Jair com o filho Flávio por Reprodução
Jair com o filho Flávio por Reprodução
Bolsonaro e Flávio por Reprodução
Jair Bolsonaro com o filho Jair Renan por Reprodução
Carlos e Jair Bolsonaro por Reprodução
Jair e Carlos Bolsonaro por Reprodução
Carlos e Jair Bolsonaro por Reprodução
Carlos e Jair Bolsonaro por Reprodução
Carlos e Jair Bolsonaro por Reprodução
Jair com Eduardo Bolsonaro por Reprodução
Jair com Eduardo Bolsonaro por Presidência da República
Jair com Eduardo Bolsonaro por Reprodução
Jair com Eduardo Bolsonaro por Reprodução
Jair Bolsonaro com o filho Jair Renan por Reprodução
Jair Bolsonaro com o filho Jair Renan por Reprodução
Jair Bolsonaro com o filho Jair Renan por Reprodução
Jair Bolsonaro com o filho Jair Renan por Reprodução
Bolsonaro com Eduardo e Carlos por Reprodução
1 de 24
Bolsonaro com os filhos por Reprodução

O processo foi movido por Décio Lima (PT) e Ana Paula Lima (PT), que contestam a homenagem ao político. Os autores argumentam que as regras do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina reservam a distinção a pessoas físicas ou jurídicas, civis ou militares, que tenham prestado serviços relevantes à corporação ou contribuído de maneira significativa para seu desenvolvimento e fortalecimento.

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No caso de homenageados civis, o regulamento prevê a comprovação de reputação ilibada e de contribuição relevante para a instituição. A concessão também deve passar por análise do Gabinete do Comando-Geral e receber aprovação do Conselho do Mérito Bombeiro Militar.

Na ação, Décio e Ana Paula afirmam que não houve divulgação de informações que comprovassem a contribuição de Carlos Bolsonaro para o Corpo de Bombeiros, nem justificativa concreta para a concessão da medalha. Para os parlamentares, a homenagem pode representar uma violação aos princípios da moralidade administrativa, da impessoalidade e da publicidade, além de abrir espaço para exploração político-eleitoral.

A decisão do TJSC trata apenas do pedido de suspensão imediata da honraria. A discussão sobre a legalidade da concessão ainda depende da análise do mérito do processo.

Tags:

Carlos Bolsonaro Politica

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