CUIDADO COM O ROSTO

Cleitinho faz procedimentos estéticos para ter 'pele de porcelana' um dia após ser eleito governador

Mudanças foram compartilhadas nas redes sociais

Millena Marques

Publicado em 6 de outubro de 2026 às 16:54

Cleitinho (Republicanos) Crédito: Reprodução/Instagram

Cleitinho (Republicanos) surpreendeu os eleitores ao passar por procedimentos estéticos nesta segunda-feira (5), menos de 24 horas após ser eleito governador de Minas Gerais. As mudanças no rosto foram compartilhadas nas redes sociais pela cirurgiã-dentista Deise Alves, responsável pelo atendimento.

O atendimento foi registrado em vídeo e publicado nas redes sociais pela cirurgiã-dentista. De acordo com a profissional, o atendimento incluiu preenchimento em áreas estratégicas, aplicação da tecnologia Herus Full com bioestimulador de colágeno e o Lha La Peel, um peeling químico que promete o efeito "glass skin" (pele de vidro ou porcelana) sem causar descamação intensa.

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O protocolo, segundo Deise, foi realizado de forma personalizada para preservar a naturalidade, a harmonia e a identidade do governador eleito.