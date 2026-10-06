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Cleitinho faz procedimentos estéticos para ter 'pele de porcelana' um dia após ser eleito governador

Mudanças foram compartilhadas nas redes sociais

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 6 de outubro de 2026 às 16:54

Cleitinho (Republicanos)
Cleitinho (Republicanos) Crédito: Reprodução/Instagram

Cleitinho (Republicanos) surpreendeu os eleitores ao passar por procedimentos estéticos nesta segunda-feira (5), menos de 24 horas após ser eleito governador de Minas Gerais. As mudanças no rosto foram compartilhadas nas redes sociais pela cirurgiã-dentista Deise Alves, responsável pelo atendimento.

O atendimento foi registrado em vídeo e publicado nas redes sociais pela cirurgiã-dentista. De acordo com a profissional, o atendimento incluiu preenchimento em áreas estratégicas, aplicação da tecnologia Herus Full com bioestimulador de colágeno e o Lha La Peel, um peeling químico que promete o efeito "glass skin" (pele de vidro ou porcelana) sem causar descamação intensa.

Famosos que se elegeram nas Eleições 2026

Thammy Miranda (PSD) foi eleito deputado estadual por São Paulo nas eleições de 2026, com 84.330 votos por Reprodução/Redes Sociais
Ana Elisa Santos Silva, 21 anos, do PT, foi eleita a deputada federal mais jovem por Minas Gerais, com cerca de 524 mil votos por Reprodução/Redes Sociais
Mario Frias (PL) recebeu 91.403 votos nas eleições de 2026, sendo reeleito deputado federal por São Paulo por Reprodução
Luiz Philippe de Orleans e Bragança (PL) foi eleto deputado federal de São Paulo com 187.743 votos por Divulgação
Danrlei (PSD) recebeu 105.079 votos nas eleições de 2026 e foi eleito deputado federal pelo Rio Grande do Sul por Reprodução/Redes Sociais
Irmão de Bruno, Thiago Gagliasso (PL) foi eleito deputado federal pelo Rio de Janeiro com 67.700 votos  por Reprodução/Redes Sociais
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Thammy Miranda (PSD) foi eleito deputado estadual por São Paulo nas eleições de 2026, com 84.330 votos por Reprodução/Redes Sociais

O protocolo, segundo Deise, foi realizado de forma personalizada para preservar a naturalidade, a harmonia e a identidade do governador eleito.

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Cleitinho foi eleito governador de Minas Gerais no primeiro turno das Eleições 2026. Ele recebeu 6.321.590 votos, o equivalente a 55,40% dos votos válidos.

Tags:

Cleitinho

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