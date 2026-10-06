Cleitinho faz procedimentos estéticos para ter 'pele de porcelana' um dia após ser eleito governador

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Millena Marques
Publicado em 6 de outubro de 2026 às 16:54
Cleitinho (Republicanos) surpreendeu os eleitores ao passar por procedimentos estéticos nesta segunda-feira (5), menos de 24 horas após ser eleito governador de Minas Gerais. As mudanças no rosto foram compartilhadas nas redes sociais pela cirurgiã-dentista Deise Alves, responsável pelo atendimento.
O atendimento foi registrado em vídeo e publicado nas redes sociais pela cirurgiã-dentista. De acordo com a profissional, o atendimento incluiu preenchimento em áreas estratégicas, aplicação da tecnologia Herus Full com bioestimulador de colágeno e o Lha La Peel, um peeling químico que promete o efeito "glass skin" (pele de vidro ou porcelana) sem causar descamação intensa.
Famosos que se elegeram nas Eleições 2026
O protocolo, segundo Deise, foi realizado de forma personalizada para preservar a naturalidade, a harmonia e a identidade do governador eleito.
Cleitinho foi eleito governador de Minas Gerais no primeiro turno das Eleições 2026. Ele recebeu 6.321.590 votos, o equivalente a 55,40% dos votos válidos.