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Conselho do FGTS injeta mais R$ 500 milhões em subsídios para o Minha Casa, Minha Vida em 2026

Recursos elevam de R$ 12,5 bilhões para R$ 13 bilhões o orçamento de descontos para famílias das faixas 1 e 2 do programa habitacional

  • Foto do(a) author(a) Matheus Marques

  • Matheus Marques

Publicado em 16 de setembro de 2026 às 21:00

Terceira edição do ‘Feirão Minha Casa, Minha Vida’
O conselho marcou para o final de outubro a plenária que definirá os valores do programa para o triênio 2027-2029 Crédito: Reprodução/A&F POP Imobiliária

O Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) aprovou o aumento do limite orçamentário destinado a subsidiar o Minha Casa, Minha Vida em 2026. Em reunião realizada na quinta-feira (10), a verba reservada para os descontos nos contratos imobiliários subiu de R$ 12,5 bilhões para R$ 13 bilhões, assegurando uma margem de segurança para a execução das contratações habitacionais em todo o país.

A área da Saúde também teve orçamento de R$ 8,5 bilhões mantido na carteira de investimentos.

Minha Casa, Minha Vida

Imóveis do feirão terão condições especiais de compra por Divulgação
Imóveis do feirão terão condições especiais de compra por Divulgação
Imóveis do feirão terão condições especiais de compra por Divulgação
Imóveis do feirão terão condições especiais de compra por Divulgação
Imóveis do feirão terão condições especiais de compra por Divulgação
Imóveis do feirão terão condições especiais de compra por Divulgação
Imóveis do feirão terão condições especiais de compra por Divulgação
Imóveis do feirão terão condições especiais de compra por Divulgação
Unidade habitacional do programa Minha Casa, Minha Vida por Divulgação
Minha Casa Minha Vida por Divulgação
Minha casa, Minha vida em Salvador por Divulgação
Unidades habitacionais do Minha Casa Minha Vida por Ricardo Stuckert/PR
Minha Casa Minha Vida por Fernando Frazão/Agência Brasil
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Imóveis do feirão terão condições especiais de compra por Divulgação

Proteção contra a falta de recursos na fase final do ano

A liberação de R$ 500 milhões adicionais no orçamento de subsídios busca garantir uma margem de segurança para a execução dos recursos destinados ao Minha Casa, Minha Vida na fase final do exercício. A projeção é de utilização de R$ 12,6 bilhões em subsídios até o fim de 2026, mantendo uma reserva para eventuais remanejamentos do fluxo financeiro entre os agentes financeiros.

O incentivo contempla os imóveis destinados a famílias com renda de até R$ 5 mil, nas faixas 1 e 2 do programa, que podem receber descontos na aquisição da moradia.

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O coordenador-geral de Gestão do FGTS do Ministério das Cidades, Johnny Ferreira dos Santos, explicou que a margem adicional é importante para a execução dos recursos no fim do exercício e para permitir eventuais remanejamentos entre os agentes financeiros.

"Do ponto de vista operacional, na execução do final do exercício, você tem a questão dos recursos dentro das unidades do agentes financeiros. Então é importante você manter uma folga mínima para que não falte recurso e você tenha flexibilidade de fazer algum tipo de remanejamento caso necessário", diz.

Metas plurianuais e preservação das verbas de saneamento

O conselho marcou para o final de outubro a plenária que definirá os valores do programa para o triênio 2027-2029. Os demais orçamentos do FGTS não tiveram alteração e foram mantidos nos valores previstos para 2026.

Habitação geral: R$ 144,5 bilhões mantidos para financiamentos.

Saneamento básico: R$ 8 bilhões assegurados para obras.

Infraestrutura: R$ 8 bilhões em recursos do fundo.

Saúde: R$ 8,5 bilhões preservados na carteira de investimentos.

Tags:

Brasil Minha Casa Minha Vida Governo Federal Fgts Economia Politica

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