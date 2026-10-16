JIU-JÍTSU NO SUPREMO

De kimono, Luiz Fux troca o plenário pelo tatame e ensina golpes a crianças no STF

Ministro participou de aula para 45 jovens em projeto de policiais judiciais que usa a arte marcial para promover inclusão social e prevenir a violência

Juliana Rodrigues

Publicado em 16 de outubro de 2026 às 08:24

FUX Crédito: Rosinei Coutinho, STF

Uma iniciativa mantida por policiais judiciais do Supremo Tribunal Federal utiliza o jiu-jítsu como ferramenta de inclusão social e prevenção da violência no Distrito Federal. O projeto, que atende cerca de 45 crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade, contou com a participação especial do ministro Luiz Fux, que deixou a toga de lado e subiu ao tatame, de kimono, na última quarta-feira (14), para demonstrar golpes e dar uma aula prática no Centro de Treinamento da Corte, durante uma celebração especial do Dia das Crianças.

Luiz Fux participa de treino solidário de jiu-jítsu no STF 1 de 13

Praticante da modalidade há 50 anos e faixa-coral, Fux vestiu o kimono e compartilhou técnicas com os pequenos atletas. A iniciativa oferece aulas gratuitas e busca afastar a juventude da exposição à criminalidade, trabalhando valores como disciplina, respeito e superação de limites.

Os juízes devem ter um conhecimento, devem ter também uma nobreza de caráter e, acima de tudo, uma independência olímpica: fazer aquilo que eles acham certo Luiz Fux Ministro do STF

Esporte como alternativa à vulnerabilidade social

Durante o encontro, os policiais que coordenam as aulas destacaram que a rotina de treinos funciona como um suporte na formação dos jovens. Além de ensinar as técnicas de defesa pessoal, a iniciativa busca construir um ambiente seguro de convivência e desenvolvimento pessoal para os alunos e suas famílias.