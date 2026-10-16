De kimono, Luiz Fux troca o plenário pelo tatame e ensina golpes a crianças no STF

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Juliana Rodrigues
Publicado em 16 de outubro de 2026 às 08:24
Uma iniciativa mantida por policiais judiciais do Supremo Tribunal Federal utiliza o jiu-jítsu como ferramenta de inclusão social e prevenção da violência no Distrito Federal. O projeto, que atende cerca de 45 crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade, contou com a participação especial do ministro Luiz Fux, que deixou a toga de lado e subiu ao tatame, de kimono, na última quarta-feira (14), para demonstrar golpes e dar uma aula prática no Centro de Treinamento da Corte, durante uma celebração especial do Dia das Crianças.
Luiz Fux participa de treino solidário de jiu-jítsu no STF
Praticante da modalidade há 50 anos e faixa-coral, Fux vestiu o kimono e compartilhou técnicas com os pequenos atletas. A iniciativa oferece aulas gratuitas e busca afastar a juventude da exposição à criminalidade, trabalhando valores como disciplina, respeito e superação de limites.
Luiz FuxMinistro do STF
Durante o encontro, os policiais que coordenam as aulas destacaram que a rotina de treinos funciona como um suporte na formação dos jovens. Além de ensinar as técnicas de defesa pessoal, a iniciativa busca construir um ambiente seguro de convivência e desenvolvimento pessoal para os alunos e suas famílias.
O projeto é mantido no próprio Centro de Treinamento da Polícia Judicial do STF. Com o apoio de magistrados e servidores, as atividades garantem acesso gratuito à prática esportiva, utilizando as artes marciais para fortalecer a cidadania na periferia da capital.