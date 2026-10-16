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De kimono, Luiz Fux troca o plenário pelo tatame e ensina golpes a crianças no STF

Ministro participou de aula para 45 jovens em projeto de policiais judiciais que usa a arte marcial para promover inclusão social e prevenir a violência

  • Foto do(a) author(a) Juliana Rodrigues

  • Juliana Rodrigues

Publicado em 16 de outubro de 2026 às 08:24

FUX
FUX Crédito: Rosinei Coutinho, STF

Uma iniciativa mantida por policiais judiciais do Supremo Tribunal Federal utiliza o jiu-jítsu como ferramenta de inclusão social e prevenção da violência no Distrito Federal. O projeto, que atende cerca de 45 crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade, contou com a participação especial do ministro Luiz Fux, que deixou a toga de lado e subiu ao tatame, de kimono, na última quarta-feira (14), para demonstrar golpes e dar uma aula prática no Centro de Treinamento da Corte, durante uma celebração especial do Dia das Crianças.

Luiz Fux participa de treino solidário de jiu-jítsu no STF

O projeto social da Polícia Judicial acolhe crianças e adolescentes do Distrito Federal por Rosinei Coutinho, STF
Cerca de 45 jovens vulneráveis participam das atividades esportivas na sede da Corte por Rosinei Coutinho, STF
O ministro Luiz Fux veste o kimono para apoiar a ação comunitária em Brasília por Rosinei Coutinho, STF
Faixa-coral compartilha técnicas acumuladas em 50 anos de prática nas artes marciais por Rosinei Coutinho, STF
Alunos do projeto voluntário acompanham a aula prática ministrada pelo magistrado por Rosinei Coutinho, STF
Luiz Fux demonstra golpes no tatame durante a celebração especial do Dia das Crianças por Rosinei Coutinho, STF
A iniciativa utiliza a disciplina do esporte como ferramenta de inclusão social por Rosinei Coutinho, STF
Policiais judiciais voluntários coordenam os treinos focados na prevenção da violência por Rosinei Coutinho, STF
O ministro do STF destaca a importância da nobreza de caráter para os jovens por Rosinei Coutinho, STF
Atividades esportivas buscam afastar a juventude da exposição à criminalidade local por Rosinei Coutinho, STF
A rotina de treinos promove valores essenciais como respeito e superação de limites por Rosinei Coutinho, STF
O projeto social oferece um ambiente seguro de convivência para alunos e famílias por Rosinei Coutinho, STF
Parceria entre servidores e magistrados fortalece a cidadania na periferia da capital por Rosinei Coutinho, STF
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O projeto social da Polícia Judicial acolhe crianças e adolescentes do Distrito Federal por Rosinei Coutinho, STF

Praticante da modalidade há 50 anos e faixa-coral, Fux vestiu o kimono e compartilhou técnicas com os pequenos atletas. A iniciativa oferece aulas gratuitas e busca afastar a juventude da exposição à criminalidade, trabalhando valores como disciplina, respeito e superação de limites.

Os juízes devem ter um conhecimento, devem ter também uma nobreza de caráter e, acima de tudo, uma independência olímpica: fazer aquilo que eles acham certo

Luiz Fux

Ministro do STF

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Esporte como alternativa à vulnerabilidade social

Durante o encontro, os policiais que coordenam as aulas destacaram que a rotina de treinos funciona como um suporte na formação dos jovens. Além de ensinar as técnicas de defesa pessoal, a iniciativa busca construir um ambiente seguro de convivência e desenvolvimento pessoal para os alunos e suas famílias.

O projeto é mantido no próprio Centro de Treinamento da Polícia Judicial do STF. Com o apoio de magistrados e servidores, as atividades garantem acesso gratuito à prática esportiva, utilizando as artes marciais para fortalecer a cidadania na periferia da capital.

Tags:

Stf Crianças Luiz fux Jiu-jítsu

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