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Deputada federal Roberta Roma é internada após passar mal durante agenda de campanha

Candidata à reeleição tinha programação em Cruz das Almas, no Recôncavo da Bahia

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 26 de setembro de 2026 às 15:47

Roberta Roma
Roberta Roma Crédito: Reprodução/Instagram

A deputada federal Roberta Roma (PL-BA), candidata à reeleição, deu entrada em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) após sentir uma dor torácica na manhã deste sábado (26). O desconforto ocorreu quando ela se preparava para cumprir uma agenda de campanha em Cruz das Almas, no Recôncavo Baiano.

De acordo com nota publicada nas redes sociais, Roberta foi submetida aos exames previstos no protocolo inicial e passou por avaliação do cardiologista Marcos Rocha, responsável pelo primeiro atendimento, do diretor médico da UPA, Erick Ribeiro, e da médica plantonista Maria Clara.

Segundo os médicos, as características da dor podem estar relacionadas a um quadro de possível estafa, considerando a rotina intensa de campanha e as poucas horas de sono nas últimas noites.

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Ainda segundo a nota, os exames iniciais, incluindo eletrocardiograma e marcadores cardíacos, não apresentaram alterações significativas. "De acordo com a equipe, Roberta está bem e seu quadro é estável. Ela permanece sob observação enquanto a equipe médica conclui o protocolo de avaliação", diz trecho do comunicado.

Após o atendimento inicial em Cruz das Almas, a deputada será transferida para Salvador, onde realizará exames mais específicos para investigar a origem da dor e complementar a avaliação médica.

Tags:

Politica

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