POLÍTICA

Deputada petista assume comando da Secretaria de Políticas para as Mulheres

A deputada estadual Neusa Cadore (PT) foi nomeada pelo governador Jerônimo Rodrigues (PT) para assumir a Secretaria de Políticas para as Mulheres (SPM). A nomeação foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) desta quarta-feira (24). Ela substitui Elisangela Araújo, que vai assumir uma vaga na Câmara dos Deputados.