Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Eleitor não pode ser preso a partir desta terça-feira (20); veja exceções

Restrição prevista no Código Eleitoral começa cinco dias antes do segundo turno e busca garantir o direito ao voto

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 20 de outubro de 2026 às 16:34

Título de eleitor
Título de eleitor Crédito: Reprodução

Eleitores não podem ser presos ou detidos a partir desta terça-feira (20), cinco dias antes do segundo turno das eleições, salvo em situações específicas previstas na legislação. A restrição vale até 48 horas após o encerramento da votação e tem como objetivo impedir que medidas de prisão comprometam o exercício do direito ao voto.

A regra está prevista no artigo 236 do Código Eleitoral e estabelece três exceções: prisão em flagrante delito, cumprimento de sentença criminal condenatória por crime inafiançável e desrespeito a salvo-conduto expedido pela Justiça Eleitoral.

Caso uma pessoa seja presa durante esse período, ela deverá ser apresentada imediatamente ao juiz competente. Se a autoridade judicial considerar a detenção ilegal, deverá determinar a soltura do eleitor e responsabilizar quem realizou a prisão.

A medida também foi aplicada no primeiro turno das eleições, realizado no último dia 4.

Tudo pronto para o segundo turno das eleições sem biometria

A ausência do cadastro biométrico não impede a sua ida às urnas neste domingo por Tomaz Silva/Agência Brasil
Documento oficial com foto garante a liberação do seu voto no segundo turno por Arisson Marinho
RG tradicional e a nova Carteira de Identidade Nacional são válidos na seção eleitoral por Wilson Dias/ABR
CNH física ou digital e passaporte servem como identificação oficial perante o mesário por Imagem gerada pela IA
Aplicativo e-Título substitui a identidade impressa quando já exibe a foto do titular por Marcello Casal Jr./Arquivo Agência Brasil
Ausência no primeiro turno não bloqueia o direito de votar no segundo turno por Paulo Pinto/Agencia Brasil
Justificativa do voto no primeiro turno pode ser feita até o dia 3 de dezembro por Fernando Frazão/Agência Brasil
Seções eleitorais abrem às 8h e fecham às 17h pelo horário oficial de Brasília por Divulgação
Título impresso em papel não é obrigatório para votar no dia 25 de outubro por Reprodução
Consulta prévia no aplicativo e-Título evita sobressaltos com seções alteradas pelo TRE-BA por Antonio Cruz/Agência Brasil
1 de 10
A ausência do cadastro biométrico não impede a sua ida às urnas neste domingo por Tomaz Silva/Agência Brasil

Regra também vale para candidatos

Os candidatos que disputam o segundo turno contam com a proteção desde 10 de outubro, 15 dias antes da votação. Nesse caso, a legislação determina que eles não podem ser presos ou detidos, exceto em flagrante delito.

A mesma garantia é assegurada a mesários e fiscais de partidos políticos durante o exercício de suas funções, conforme as regras da legislação eleitoral.

Tags:

Eleições

Mais recentes

Imagem - Líder do 'Exército do Lula', Janones recebe alta hospitalar após internação

Líder do 'Exército do Lula', Janones recebe alta hospitalar após internação
Imagem - Roberta Roma recebe alta hospitalar após cinco dias de internação

Roberta Roma recebe alta hospitalar após cinco dias de internação
Imagem - Bolsa Família de outubro tem pagamento antecipado por causa do Super El Niño e novo piso de R$ 691

Bolsa Família de outubro tem pagamento antecipado por causa do Super El Niño e novo piso de R$ 691