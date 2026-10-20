POLÍTICA

Eleitor não pode ser preso a partir desta terça-feira (20); veja exceções

Restrição prevista no Código Eleitoral começa cinco dias antes do segundo turno e busca garantir o direito ao voto

Millena Marques

Publicado em 20 de outubro de 2026 às 16:34

Título de eleitor Crédito: Reprodução

Eleitores não podem ser presos ou detidos a partir desta terça-feira (20), cinco dias antes do segundo turno das eleições, salvo em situações específicas previstas na legislação. A restrição vale até 48 horas após o encerramento da votação e tem como objetivo impedir que medidas de prisão comprometam o exercício do direito ao voto.

A regra está prevista no artigo 236 do Código Eleitoral e estabelece três exceções: prisão em flagrante delito, cumprimento de sentença criminal condenatória por crime inafiançável e desrespeito a salvo-conduto expedido pela Justiça Eleitoral.

Caso uma pessoa seja presa durante esse período, ela deverá ser apresentada imediatamente ao juiz competente. Se a autoridade judicial considerar a detenção ilegal, deverá determinar a soltura do eleitor e responsabilizar quem realizou a prisão.

A medida também foi aplicada no primeiro turno das eleições, realizado no último dia 4.

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Regra também vale para candidatos

Os candidatos que disputam o segundo turno contam com a proteção desde 10 de outubro, 15 dias antes da votação. Nesse caso, a legislação determina que eles não podem ser presos ou detidos, exceto em flagrante delito.