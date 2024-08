LEGISLATIVO

Elmar Nascimento já tem 310 votos garantidos na disputa pela Câmara, dizem aliados

O baiano tem 53 votos a mais do que o necessário para ser eleito. Ainda de acordo com a publicação, ciente do favoritismo de Elmar Nascimento para a eleição ao comando da Câmara dos Deputados, em fevereiro do ano que vem, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) enviou recado ao deputado federal do União Brasil de que não tem veto ao nome dele.