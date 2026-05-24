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Em Catu, ACM Neto recebe apoio do presidente da Câmara e mais sete vereadores

ACM Neto destacou que vem sendo abordado por ex-eleitores do governador Jerônimo Rodrigues (PT), que relatam decepção com a gestão do petista

  • Foto do(a) author(a) Pombo Correio

  • Pombo Correio

Publicado em 24 de maio de 2026 às 19:35

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ACM Neto durante evento em Catu Crédito: Divulgação

Pré-candidato ao governo da Bahia, ACM Neto (União Brasil) visitou Catu, neste domingo (24), onde foi recepcionado por lideranças, vereadores e pelo presidente da Câmara Municipal, Mauricio Melo. Além do chefe do Legislativo da cidade, Neto recebeu o apoio de mais sete vereadores dos 13 que integram a Casa.

Anunciaram apoio a Neto os vereadores: Olodum, Danilo Psicólogo, Djalma da Baixada, Alex do Hospital, Beto de Acinno, Kelvin Castro e Laio Santa Fé.

O pré-candidato a governador agradeceu a recepção também feita pela ex-prefeita de Catu Gilcina Carvalho e pelo ex-candidato a prefeito Dr. André, e dos vereadores do município. “Agradeço, inclusive, porque a gente sabe que existem ainda as questões políticas locais que eu respeito, mas todos colocando o interesse de Catu e da Bahia em primeiro lugar. Esse gesto que todos eles fizeram no dia de hoje, eu espero que tudo isso signifique o começo de uma caminhada vitoriosa para a gente”, disse.

ACM Neto destacou que vem sendo abordado por ex-eleitores do governador Jerônimo Rodrigues (PT), que relatam decepção com a gestão do petista nos últimos quatro anos.

“O que mais ouço quando o povo para na rua é: ‘Neto, há quatro anos, eu não votei em você, não. Não acreditei em você, mas agora eu vou votar’. Tem muita gente decepcionada com as promessas que foram feitas”, declarou o ex-prefeito da capital baiana.

No sábado (23), ACM Neto participou da Feira Agropecuária e Agricultura Familiar de Morro do Chapéu, na Chapada Diamantina.

Durante a passagem pelo evento, ele visitou estandes, conversou com moradores, produtores e lideranças locais. Ao circular pela feira e dialogar com as pessoas de toda a região, Neto teve recepção calorosa e destacou o sentimento de mudança.

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