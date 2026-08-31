AEROJERO

Em quase 4 anos, Jerônimo gastou mais com transporte aéreo do que com Secretaria de Políticas para Mulheres

Segundo dados do Portal da Transparência da Bahia, o governo pagou R$ 89,4 milhões em despesas classificadas como “Transporte Aéreo” durante o mandato

Pombo Correio

Publicado em 31 de agosto de 2026 às 10:37

'AeroJero' consumiu valor milionário Crédito: Reprodução

O gasto da gestão de Jerônimo Rodrigues (PT) com transporte aéreo superou todo o valor pago pela Secretaria de Políticas para as Mulheres (SPM) e chegou a 95% do total desembolsado pela Secretaria de Promoção da Igualdade Racial e dos Povos e Comunidades Tradicionais (Sepromi) entre 2023 e agosto de 2026. Segundo dados do Portal da Transparência da Bahia, o governo pagou R$ 89,4 milhões em despesas classificadas como “Transporte Aéreo” durante o mandato do petista.

O montante é superior aos R$ 73,8 milhões pagos pela SPM no mesmo período. Na comparação com a Sepromi, que registrou R$ 93,8 milhões em despesas pagas, o gasto com transporte aéreo corresponde a praticamente todo o valor desembolsado pela pasta em quatro anos.

Os números constam no Painel de Despesas e mostram os dados da Casa Militar do Governador, órgão que, tradicionalmente, responde pela estrutura de deslocamento aéreo do chefe do Executivo estadual. A plataforma aponta valor orçado inicial de R$ 108,4 milhões para a despesa, valor orçado atual de R$ 95,2 milhões, R$ 94,05 milhões empenhados, R$ 26,9 milhões liquidados, além dos R$ 89,4 milhões já pagos.

Sob a gestão de Jerônimo Rodrigues, nos últimos três anos a Bahia ocupa a terceira posição no número de feminicídios registrados no país, segundo dados da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Sinesp). O estado fica atrás apenas de São Paulo e Minas Gerais.

Além disso, o Atlas da Violência 2026 coloca a Bahia em uma liderança negativa: é o estado com maior número de mulheres assassinadas por cinco anos consecutivos (entre 2020 a 2024).

O contraste ganha ainda mais peso diante dos indicadores de violência contra mulheres negras no estado. Isso porque o Atlas da Violência também aponta que a Bahia é o estado com mais assassinatos desse público. Em 2024, foram registrados 367 homicídios de mulheres negras, com aumento de 13,6% nos últimos 10 anos analisados. O número deixou a Bahia 46% acima do Ceará, segundo colocado, com 251 registros. Em 11 anos do Atlas da Violência, o estado só não liderou esse recorte uma vez, em 2018.

AeroJero

Em maio, Jerônimo prorrogou através de termo aditivo um contrato de R$ 16,3 milhões com uma empresa de táxi aéreo. De acordo com o documento, o contrato passou a valer no período de 30 de maio de 2026 a 30 de maio de 2027, “ou até a conclusão de novo processo regular”.