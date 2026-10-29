Em vídeo com equipe, ACM Neto promete oposição “com sinceridade e verdade” e diz que já planeja próximos passos

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Pombo Correio
Publicado em 29 de outubro de 2026 às 17:52
O ex-prefeito de Salvador ACM Neto reuniu sua equipe nesta quinta-feira (29), na sede do União Brasil, em Salvador, para retomar os trabalhos e começar a planejar os próximos passos políticos. Após o encontro, ele afirmou que o grupo está motivado para exercer o papel de oposição, respeitando a democracia e cobrando soluções para os problemas da Bahia e do Brasil.
“Estamos aqui no União Brasil já retomando os nossos trabalhos, começando a planejar os nossos passos. Deixando claro: quem ganhou deve governar; quem não ganhou deve fazer oposição”, declarou.
Neto ressaltou que a atuação do grupo será pautada pela responsabilidade, mas também pela disposição de mostrar as dificuldades enfrentadas pela população. “Nós estamos preparados para fazer um trabalho respeitando a democracia, mas um trabalho com sinceridade, com verdade, mostrando os problemas da Bahia e do Brasil”, afirmou.
ACM Neto
O ex-prefeito também destacou que o grupo tem consciência da responsabilidade de representar uma parcela expressiva dos baianos que deseja mudanças no estado.
“Estamos todos muito motivados, porque a gente tem consciência de que representa uma parcela importantíssima da população do nosso estado, que não quer que a nossa esperança se apague. Vamos à luta. Estamos aqui, já pensando no futuro”, concluiu.