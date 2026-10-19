Equipe médica atualiza estado de saúde do líder do 'Exército de Lula' após internação

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Millena Marques
Publicado em 19 de outubro de 2026 às 17:26
O deputado federal André Janones permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, após apresentar um episódio de arritmia cardíaca. A informação foi divulgada pela equipe do parlamentar nas redes sociais.
“O paciente encontra-se clinicamente estável, sob monitorização cardíaca contínua, sem novos episódios de arritmia desde a internação. A evolução clínica é favorável, com expectativa de alta hospitalar nas próximas 48 horas, caso sejam mantidas as atuais condições de estabilidade”, diz um trecho da nota.
Curiosidades sobre André Janones
Janones foi internado na noite de domingo (18), após apresentar um episódio de arritmia cardíaca. O problema de saúde ocorreu após o debate realizado pela Rede Bandeirantes.
Segundo informações divulgadas pelo Metrópoles, parceiro do CORREIO, o parlamentar está clinicamente estável e permanece sob monitorização cardíaca contínua, com acompanhamento da equipe médica do hospital.
Janones se destaca como um dos principais nomes da campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à reeleição. No WhatsApp, ele mantém um canal denominado “Exército de Lula”, que reúne mais de cinco milhões de usuários.