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Equipe médica atualiza estado de saúde do líder do 'Exército de Lula' após internação

André Janones foi internado em São Paulo após apresentar um episódio de arritmia cardíaca

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 19 de outubro de 2026 às 17:26

André Janones
André Janones Crédito: Renato Araújo/Câmara dos Deputados

O deputado federal André Janones permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, após apresentar um episódio de arritmia cardíaca. A informação foi divulgada pela equipe do parlamentar nas redes sociais.

“O paciente encontra-se clinicamente estável, sob monitorização cardíaca contínua, sem novos episódios de arritmia desde a internação. A evolução clínica é favorável, com expectativa de alta hospitalar nas próximas 48 horas, caso sejam mantidas as atuais condições de estabilidade”, diz um trecho da nota.

Curiosidades sobre André Janones

Janones teria namorado ex-bbb Iris Stefanelli por Reprodução
André Janones é líder do 'Exército de Lula' por Renato Araújo/Câmara dos Deputados
Janones teria namorado ex-bbb Iris Stefanelli por Reprodução
André Janones foi eleito deputado federal com 78 mil votos por Divulgação/Câmara dos Deputados
Janones teria namorado ex-bbb Iris Stefanelli por Reprodução
André Janones é deputado eleito por Minas Gerais por Cleia Vianna/Câmara dos Deputados
André Janones por Paulo Sergio/Agência Câmara
1 de 7
Janones teria namorado ex-bbb Iris Stefanelli por Reprodução

Janones foi internado na noite de domingo (18), após apresentar um episódio de arritmia cardíaca. O problema de saúde ocorreu após o debate realizado pela Rede Bandeirantes.

Leia mais

Imagem - Líder do 'Exército de Lula', André Janones vai parar na UTI com arritmia cardíaca após debate

Líder do 'Exército de Lula', André Janones vai parar na UTI com arritmia cardíaca após debate

Imagem - Líder do 'Exército de Lula', André Janones já teria vivido affair com ex-BBB Íris Stefanelli

Líder do 'Exército de Lula', André Janones já teria vivido affair com ex-BBB Íris Stefanelli

Segundo informações divulgadas pelo Metrópoles, parceiro do CORREIO, o parlamentar está clinicamente estável e permanece sob monitorização cardíaca contínua, com acompanhamento da equipe médica do hospital.

Janones se destaca como um dos principais nomes da campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à reeleição. No WhatsApp, ele mantém um canal denominado “Exército de Lula”, que reúne mais de cinco milhões de usuários.

Tags:

Lula André Janones

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