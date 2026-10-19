ATUALIZAÇÃO

Equipe médica atualiza estado de saúde do líder do 'Exército de Lula' após internação

André Janones foi internado em São Paulo após apresentar um episódio de arritmia cardíaca

Millena Marques

Publicado em 19 de outubro de 2026 às 17:26

André Janones Crédito: Renato Araújo/Câmara dos Deputados

O deputado federal André Janones permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, após apresentar um episódio de arritmia cardíaca. A informação foi divulgada pela equipe do parlamentar nas redes sociais.

“O paciente encontra-se clinicamente estável, sob monitorização cardíaca contínua, sem novos episódios de arritmia desde a internação. A evolução clínica é favorável, com expectativa de alta hospitalar nas próximas 48 horas, caso sejam mantidas as atuais condições de estabilidade”, diz um trecho da nota.

Curiosidades sobre André Janones 1 de 7

Janones foi internado na noite de domingo (18), após apresentar um episódio de arritmia cardíaca. O problema de saúde ocorreu após o debate realizado pela Rede Bandeirantes.

Segundo informações divulgadas pelo Metrópoles, parceiro do CORREIO, o parlamentar está clinicamente estável e permanece sob monitorização cardíaca contínua, com acompanhamento da equipe médica do hospital.