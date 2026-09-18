PROTEÇÃO À MÃE

Fim da carência do salário-maternidade para informais avança na Câmara; entenda o projeto

Proposta consolida decisão do Supremo Tribunal Federal para estender a garantia do benefício a todas as trabalhadoras.

Matheus Marques

Publicado em 18 de setembro de 2026 às 18:50

Proposta alinha a Lei de Benefícios da Previdência Social ao entendimento firmado pelo STF Crédito: Made with Google AI

A Câmara dos Deputados analisa um projeto de lei que elimina a exigência de período de carência para a concessão do salário-maternidade a todas as seguradas da Previdência Social. O Projeto de Lei 1599/2026 altera a norma previdenciária vigente para estender a isenção de contribuição prévia às trabalhadoras rurais (seguradas especiais), contribuintes individuais e facultativas.

São consideradas trabalhadoras especiais, mães que atuam em regime de economia familiar, como pequenas produtoras, meeiras, parceiras, além das extrativistas, seringueiras e pescadoras artesanais.

Famosas que também foram mães após os 40 anos 1 de 15

Igualdade de direitos garantida na maternidade

O texto atende ao entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal em julgamento proferido em 2024. Ao apresentar a proposta, a deputada Laura Carneiro (PSD-RJ) afirmou que manter a obrigação de dez meses de recolhimento para trabalhadoras autônomas e do campo criava uma discriminação injustificada que feria os princípios básicos do amparo à maternidade e à infância no país.

“A proteção à maternidade, à criança e à participação igualitária da mulher no mercado de trabalho são direitos que a Constituição assegura a todas as seguradas”, destaca Laura Carneiro.

Tramitação nas comissões da Câmara

O projeto avança sob apreciação conclusiva e precisa do aval de três comissões permanentes antes de ser remetido à análise do Senado Federal:

Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família: avaliação de mérito social.

Comissão de Finanças e Tributação: análise da adequação financeira.