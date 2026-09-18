Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Fim da carência do salário-maternidade para informais avança na Câmara; entenda o projeto

Proposta consolida decisão do Supremo Tribunal Federal para estender a garantia do benefício a todas as trabalhadoras.

  • Foto do(a) author(a) Matheus Marques

  • Matheus Marques

Publicado em 18 de setembro de 2026 às 18:50

A maternidade impõe uma série de desafios que tornam a conciliação com a jornada de trabalho
Proposta alinha a Lei de Benefícios da Previdência Social ao entendimento firmado pelo STF Crédito: Made with Google AI

A Câmara dos Deputados analisa um projeto de lei que elimina a exigência de período de carência para a concessão do salário-maternidade a todas as seguradas da Previdência Social. O Projeto de Lei 1599/2026 altera a norma previdenciária vigente para estender a isenção de contribuição prévia às trabalhadoras rurais (seguradas especiais), contribuintes individuais e facultativas.

São consideradas trabalhadoras especiais, mães que atuam em regime de economia familiar, como pequenas produtoras, meeiras, parceiras, além das extrativistas, seringueiras e pescadoras artesanais.

Famosas que também foram mães após os 40 anos

A atriz Natalie Portman, 44 anos, está na reta final da gravidez por Reprodução/Redes Sociais
Sabrina Sato está grávida aos 45 anos por Reprodução/Instagram
Sabrina Sato e Nicolas Prattes anunciam gravidez por Reprodução/Instagram
Claudia Raia deu à luz o caçula Luca aos 56 anos, no início de 2023. Claudia já era mãe dos adultos Enzo Celulari e Sophia Raia por Reprodução/Instagram
Claudia Raia e Luca por Reprodução/Instagram
Grávida de gêmeos, Ivete Sangalo brilha o Festival de Verão, em Salvador por BETTO JR/CORREIO
Ivete Sangalo deu à luz as gêmeas Marina e Helena aos 45 anos, em 2018. A cantora, que já era mãe de Marcelo, recorreu à fertilização in vitro para realizar o sonho de aumentar a família por Redes sociais
Gisele Bündchen viveu a experiência da terceira maternidade aos 44 anos. Ela já era mãe de Benjamin e Vivian Lake, frutos de seu antigo relacionamento com Tom Brady por Reprodução | Instagram
Gisele Bündchen compartilhou registros ao lado da família por Reprodução | Instagram
Dira Paes chegada do filho caçula, Martin, quando tinha 46 anos por Reprodução/Instagram
Dira Paes chegada do filho caçula, Martin, quando tinha 46 anos por Reprodução/Instagram
Eliana deu à luz Manuela aos 43 anos por Reprodução/Instagram
Eliana deu à luz Manuela aos 43 anos por Reprodução/Instagram
Anne Hathaway está grávida aos 43 anos por Reprodução/Instagram
Anne Hathaway confirma gravidez do terceiro filho com Adam Shulman por Reprodução/Instagram
1 de 15
A atriz Natalie Portman, 44 anos, está na reta final da gravidez por Reprodução/Redes Sociais

Igualdade de direitos garantida na maternidade

O texto atende ao entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal em julgamento proferido em 2024. Ao apresentar a proposta, a deputada Laura Carneiro (PSD-RJ) afirmou que manter a obrigação de dez meses de recolhimento para trabalhadoras autônomas e do campo criava uma discriminação injustificada que feria os princípios básicos do amparo à maternidade e à infância no país.

“A proteção à maternidade, à criança e à participação igualitária da mulher no mercado de trabalho são direitos que a Constituição assegura a todas as seguradas”, destaca Laura Carneiro.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Quais benefícios do INSS o MEI realmente tem direito? Criamos um guia com as regras de carência para auxílio-doença, aposentadoria e salário-maternidade

Nova lei reduz prazo do salário-maternidade para domésticas, rurais e MEIs; veja quem tem direito

Salário-maternidade sem carência: veja como MEIs e autônomas podem garantir o benefício em 2026

Salário-maternidade para autônomas: veja o que muda após nova regra do INSS

Tramitação nas comissões da Câmara

O projeto avança sob apreciação conclusiva e precisa do aval de três comissões permanentes antes de ser remetido à análise do Senado Federal:

Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família: avaliação de mérito social.

Comissão de Finanças e Tributação: análise da adequação financeira.

Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania: exame de constitucionalidade do texto.

Tags:

Brasil Maternidade Inss Salário Politica

Mais recentes

Imagem - Justiça de SC proíbe parceria comercial permanente com crianças em redes sociais, mas libera fotos afetuosas de família

Justiça de SC proíbe parceria comercial permanente com crianças em redes sociais, mas libera fotos afetuosas de família
Imagem - PGR recebe pedido de afastamento de secretário de Jerônimo por suposto envolvimento em esquema com Banco Master

PGR recebe pedido de afastamento de secretário de Jerônimo por suposto envolvimento em esquema com Banco Master
Imagem - Conselho do FGTS injeta mais R$ 500 milhões em subsídios para o Minha Casa, Minha Vida em 2026

Conselho do FGTS injeta mais R$ 500 milhões em subsídios para o Minha Casa, Minha Vida em 2026