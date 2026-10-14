JORNADA DE TRABALHO

Fim da escala 6x1: veja o que muda se PEC for aprovada no Senado

Texto define jornada máxima de 40 horas e dois dias de descanso remunerado durante a semana

Millena Marques

Publicado em 14 de outubro de 2026 às 17:32

Fim da escala 6x1 Crédito: Valter Campanato/Agência Brasil

O Senado vota, nesta quarta-feira (14), o fim da escala 6x1. A PEC 221/2019 define jornada máxima de 40 horas e dois dias de descanso remunerado por semana, sem redução de salário. Esta é a quinta sessão de discussão antes da votação em primeiro turno.

Aprovada no final de maio pela Câmara dos Deputados, o texto demorou de ser votado no Senado por causa do afastamento entre o presidente Lula (PT) e o presidente da casa, Davi Alcolumbre (União-AP). Mas, afinal, o que acontece se a proposta for aprovada? Confira abaixo os principais pontos.

Redução de jornada

Uma das principais mudanças é a redução da carga horária da jornada semana, saindo de 44 para 40 horas. A proposta é reduzir, inicialmente, de 44 para 42 horas semanais. Com um ano em vigor, haverá uma nova diminuição para 40h.

Os trabalhadores que já vivem uma escala de 40h ou menos não sofrem alteração, mas serão beneficiados com outras mudanças.

A jornada diária será mantida em um limite de oito horas por dia, com possibilidade de compensação mediante negociação coletiva.

Descanso

A PEC prevê dois dias de descanso, sendo um deles preferencialmente aos domingos. Esses dois dias serão remunerados.

Fim da escala 6x1

A escala 6x1 deixa de ser a regra geral das empresas. No entanto, acordos e convenções coletivas poderão estabelecer normas específicas. Em média, o trabalhador precisa de dois dias de descanso por semana no mês.

Salários

Os salários dos trabalhadores não serão reduzidos com a aprovação da PEC.

Trabalhadores com diploma

Trabalhadores com diploma de nível superior e remuneração de pelo menos 2,5 vezes o teto do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) poderão ficar fora das regras de duração e controle da jornada de trabalho, exceto quando houver previsão em negociação coletiva ou decisão do empregador. O direito ao descanso semanal será mantido. A mudança não se aplica aos empregados públicos.

Acordos coletivos

As cláusulas dos acordos coletivos que entrarem em conflito com as novas regras perderão a validade dois meses após a publicação da emenda.

MEIs

Um projeto de lei complementar que tramita na Câmara dos Deputados prevê medidas compensatórias para microempreendedores individuais (MEIs). A proposta estabelece o aumento do limite de faturamento para R$ 110 mil em 2027 e R$ 140 mil em 2028. O texto também autoriza cada empresa a contratar mais um funcionário.

E após a aprovação?

Se a proposta for aprovada, ela avançará normalmente no Senado. Ela precisa ter aprovação no primeiro e no segundo turno.

A PEC precisa aguardar um intervalo entre os dois turnos de votação, além de novas sessões de discussão em plenário. A votação final pode ocorrer ainda nesta quarta-feira (14).