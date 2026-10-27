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Flávio Bolsonaro desembarca nos EUA após suposta fuga do Brasil, diz aliado

Informações foram confirmadas ao UOL

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 27 de outubro de 2026 às 17:58

Flávio Bolsonaro diz que discussão do fim da 6x1 é oportunista e defende remuneração por hora de trabalho
Flávio Bolsonaro  Crédito: Joédson Alves/Agência Brasil

O senador Flávio Bolsonaro chegou aos Estados Unidos na tarde desta terça-feira (27), segundo informações confirmadas ao UOL por um aliado. A viagem ocorreu após o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes determinar, na segunda-feira (26), que o parlamentar entregasse seus passaportes à Polícia Federal (PF) e não deixasse o Brasil.

A decisão foi tomada no âmbito de um inquérito que apura a relação de Flávio com o advogado Willer Tomaz, suspeito de envolvimento na lavagem de dinheiro proveniente de fraudes contra o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). O senador não entregou os documentos dentro do prazo de 24 horas estabelecido pela ordem judicial.

A chegada de Flávio ao território norte-americano foi comunicada a aliados ao longo desta terça-feira. Ainda não há confirmação sobre o trajeto utilizado pelo senador, mas pessoas próximas a ele suspeitam que tenha passado pela Argentina antes de seguir para os Estados Unidos. Segundo o aliado que confirmou a chegada, Flávio deve conceder uma entrevista coletiva nesta quarta-feira (28).

Uma fonte norte-americana próxima à administração do presidente Donald Trump e à família Bolsonaro afirmou ao UOL que tinha conhecimento da partida do senador em direção aos Estados Unidos. A fonte, porém, não confirmou a possibilidade de passagem pela Argentina. Procurado oficialmente, o Departamento de Estado norte-americano não se manifestou.

Outra pessoa ouvida pelo portal, que vive na Flórida e mantém relações com a família Bolsonaro e com integrantes do Partido Republicano há mais de dez anos, havia antecipado que Flávio chegaria ao estado nesta terça. A fonte também especulou que o senador poderia comandar uma espécie de “governo em exílio”, sob o argumento de que quase metade da população o consideraria o verdadeiro presidente.

A trajetória de Flávio Bolsonaro

Flávio Bolsonaro nasceu em 1981, em Resende, no Rio de Janeiro. É o filho mais velho de Jair Bolsonaro por Acervo familiar
Cresceu no Rio com os irmãos Eduardo e Carlos, enquanto o pai construía sua carreira política como deputado federal por Acervo familiar
Os irmãos Bolsonaro por Acervo familiar
Bolsonaro e os três filhos mais velhos por Acervo familiar
Bolsonaro, a primeira esposa eos três filhos mais velhos por Acervo familiar
Os irmãos ao lado do pai na adolescência por Acervo familiar
Formou-se em Direito pela Universidade Candido Mendes antes de seguir carreira na política por Reprodução
Aos 21 anos, foi eleito deputado estadual pelo Rio de Janeiro. Assumiu seu primeiro mandato em 2003 por Divulgação
Flávio permaneceu na Assembleia Legislativa fluminense por quatro mandatos consecutivos, até 2018 por Divulgação
Em 2018, foi eleito senador pelo Rio de Janeiro, no mesmo pleito em que Jair Bolsonaro conquistou a Presidência por Divulgação
No Senado desde 2019, Flávio assumiu a presidência da Comissão de Segurança Pública em 2025 por Agência Senado
Escolhido para representar o PL na eleição de 2026, disputou a Presidência pela primeira vez, com Alfredo Gaspar como candidato a vice por Reprodução/Partido Liberal
Flávio Bolsonaro por VINÍCIUS SCHMIDT/METRÓPOLES
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Flávio Bolsonaro nasceu em 1981, em Resende, no Rio de Janeiro. É o filho mais velho de Jair Bolsonaro por Acervo familiar

Essa mesma fonte esteve presente no evento de apuração dos resultados eleitorais de Eduardo Bolsonaro, em Miami, no domingo, e defendia que ele não reconhecesse o resultado da eleição.

Questionado pelo UOL mais cedo sobre os rumores de que Flávio teria viajado para os Estados Unidos, Eduardo Bolsonaro negou a informação em tom irônico. “Sim. Foi o Elon Musk que mandou o foguete”, respondeu.

Em Brasília, uma fonte relatou que uma das filhas de Flávio se despediu de duas colegas ainda na segunda-feira (26) e disse que viajaria para os Estados Unidos.

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Diante das informações sobre a possível saída do senador do país, a Polícia Federal cancelou nesta terça os passaportes comum e diplomático de Flávio. Como o parlamentar não entregou os documentos no prazo determinado por Moraes, a corporação informou que comunicará formalmente o descumprimento da decisão ao ministro do STF.

A intimação para a entrega dos passaportes ocorreu na segunda-feira, por volta das 11h, e estabelecia o prazo de 24 horas para o cumprimento da medida.

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