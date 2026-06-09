Flávio Bolsonaro é recebido aos gritos de 'mito' na Bahia Farm Show e diz: 'Parece que estou na corda do Chiclete'

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Donaldson Gomes
Rodrigo Daniel Silva
Publicado em 9 de junho de 2026 às 17:36
Pré-candidato à Presidência da República, o senador Flávio Bolsonaro (PL) participou, nesta terça-feira (9), da Bahia Farm Show, em Luís Eduardo Magalhães, no oeste baiano.
Flávio chegou acompanhado do pré-candidato ao Senado pela Bahia, João Roma (PL), e foi recebido por apoiadores aos gritos de “mito”. O senador não concedeu entrevista, mas, ao ser questionado pelo CORREIO sobre como estava se sentindo, respondeu: “estou muito emocionado. muito emocionado mesmo. Parece que estou na corda do Chiclete (com Banana)”.
Prefeito de Luís Eduardo Magalhães, Júnior Marabá comentou o cenário para as eleições de 2026. Segundo ele, há hoje uma “insatisfação” dos baianos com os governos estadual e federal, o que fortalece a oposição.
“Acredito que, se existe uma tendência de mudança a nível nacional, isso ganha uma proporção no estado. Acredito que a diferença de 2022 será diminuída”, afirmou.