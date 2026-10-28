POLÍTICA

Flávio recua e retira trecho da carta onde se declarou presidente do Brasil

Em nova versão do documento, senador se apresenta como “líder do Brasil”, após afirmar inicialmente ser o “verdadeiro presidente eleito”

Metrópoles

Publicado em 28 de outubro de 2026 às 18:25

Flávio Bolsonaro não reconheceu a derrota Crédito: BRENO ESAKI/METRÓPOLES @BrenoEsakiFoto

O senador Flávio Bolsonaro (PL) retirou de uma carta divulgada nesta quarta-feira (28) o trecho em que se autoproclamava “o verdadeiro presidente eleito do Brasil”. Na nova versão do documento, o parlamentar se apresenta como “líder do Brasil”.

A primeira versão da carta foi divulgada após Flávio desembarcar nos Estados Unidos com a mulher, Fernanda Bolsonaro, e as duas filhas. No texto original, o senador se dirigiu aos brasileiros e à comunidade internacional usando a expressão “verdadeiro presidente eleito do Brasil”.

Na carta, o senador afirma que deixou o Brasil para exercer a liderança política que, segundo ele, não conseguiria desempenhar no país diante do que classifica como perseguição política. Ele também agradece ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e ao presidente da Argentina, Javier Milei, pela acolhida.

A trajetória de Flávio Bolsonaro 1 de 13

No documento, Flávio contesta a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno da eleição presidencial, realizado em 25 de outubro. O senador alega que houve fraude eleitoral e critica uma decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) relacionada à extensão do horário de votação.

Ele também acusa integrantes do Judiciário de promover perseguição política contra ele e a família Bolsonaro. Na carta, afirma que a suposta atuação judicial teria como objetivo silenciá-lo e impedir sua participação política. As acusações são apresentadas pelo senador, mas não vêm acompanhadas de provas no documento.

O senador ainda afirma que não pretendia deixar o Brasil, mas decidiu viajar com a família para os Estados Unidos por considerar que estaria mais seguro no país. Ele nega ter fugido e diz que pretende liderar a oposição brasileira a partir do exterior.