Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Governo da Bahia tem 12 licitações sem sucesso e R$ 134 milhões em obras não saem do papel

Onze certames ficaram sem interessados e um fracassou; projetos atingem 13 cidades baianas entre o fim de 2025 e 2026

  • Foto do(a) author(a) Lucas Pereira

  • Lucas Pereira

Publicado em 8 de setembro de 2026 às 06:00

Localizado no Centro Histórico de Salvador, o Pelourinho é patrimônio da humanidade.
Uma das licitações envolvia a requalificação de casarões do Centro Histórico de Salvador Crédito: Marina Silva/CORREIO

Ao menos 12 licitações abertas pelo governo do estado para a execução de obras e projetos de engenharia em 13 cidades baianas terminaram sem sucesso. Uma delas foi considerada “fracassada”, enquanto outras 11 foram declaradas “desertas” por falta de empresas interessadas em prestar os serviços.

A apuração do CORREIO considera os processos de licitação presencial realizados pela Companhia de Desenvolvimento Urbano (Conder) entre o fim de 2025 e 2026 (os dois últimos anos do governo Jerônimo Rodrigues, do PT). Ao todo, R$ 134 milhões previstos para esses projetos deixaram de ser aplicados.

Segundo o advogado e professor de Direito da Fundação Getulio Vargas Direito (FGV), no Rio de Janeiro, Felipe Fonte, uma licitação deserta “é aquela a qual nenhuma empresa comparece, ninguém faz proposta oficial”. Já a licitação fracassada chega a atrair empresas interessadas, que apresentam propostas, mas elas acabam desclassificadas por motivos como o descumprimento “de alguns dos itens, do edital” ou quando a proposta “não atende algum critério específico da proposta”.

Dados do governo estadual
Dados do governo estadual Crédito: Gráfico gerado por IA

Cidades afetadas

Os 13 municípios em que essas obras deixaram de acontecer foram: Candiba, Chorrochó, Ipiaú, Itiúba, Jitaúna, Paramirim, Paratinga, Salvador, Serra Dourada, Simões Filho, Sítio do Mato, Sobradinho e Wanderley.

Entre as licitações, a de maior valor é a que previa “obras de construção, ampliação e reforma de unidades escolares nos municípios de Chorrochó, Wanderley, Paratinga, Sobradinho, Paramirim, Candiba e Serra Dourada”. Aberto em agosto, o edital, custeado pela Secretaria da Educação, previa investimento de R$ 62.816.459,76 e prazo de execução de 24 meses consecutivos a partir da assinatura da Ordem de Serviço. No entanto, nenhuma empresa se interessou em disputar o certame.

Dados do governo estadual
Dados do governo estadual Crédito: Gráfico gerado por IA

Outra licitação de alto valor previa a contratação de “empresa voltada para o projeto e execução da obra de macrodrenagem de bacias no município de Ipiaú”, no Médio Rio de Contas. Lançado em maio deste ano, o certame tinha orçamento de R$ 40.780.011,24 e prazo de execução de 27 meses consecutivos a partir da Ordem de Serviço, mas terminou sem empresas interessadas em participar.

Para tentar viabilizar a obra, na nova licitação, que vai ser aberta neste mês de setembro, dentre as modificações feitas, a Conder aumentou o orçamento estimado em R$ 5.924.505,40 (um acréscimo de aproximadamente 14,5%) e estendeu o prazo de execução em três meses. Agora, o projeto custa R$ 46.704.516,64 e tem prazo de 30 meses.

Também no Médio Rio de Contas, a licitação voltada para a construção de 49 unidades habitacionais em Jitaúna é outra que não angariou postulantes para assumir a obra. Com orçamento de R$ 8 milhões e prazo para conclusão de 15 meses consecutivos, o projeto deve ser reeditado e novamente divulgado.

Na capital baiana, chama a atenção a “contratação de empresa especializada para elaboração de levantamento cadastral, projeto básico, projetos executivos e complementares para requalificação de casarões do Centro Histórico”, que teve duas licitações lançadas: a primeira terminou “fracassada” e a segunda, “deserta”.

O primeiro certame foi aberto em novembro de 2025, enquanto o segundo foi lançado em junho deste ano. Ambos tinham orçamento de R$ 999.932,47 e prazo de execução de 120 dias consecutivos a partir da ordem de serviço. Entre as mudanças de um edital para o outro estava a autorização para a participação de consórcios.

De acordo com Felipe Fonte, quando uma licitação termina deserta ou fracassada, o principal prejuízo é a perda de tempo. Não apenas para quem precisa revisar e adaptar o edital antes de uma nova tentativa, mas sobretudo para a sociedade, que fica à espera da contratação pública.

“Tem um custo relacionado ao eventual atraso na entrega daquele bem público, daquele serviço, para a população. Em um país predominante de renda média, com muita gente pobre, as pessoas dependem muito do Estado e quando ele deixa de funcionar a contento, é um problema”.

O especialista explica ainda que um dos fatores que podem levar ao “desinteresse” das empresas em participar de processos licitatórios é o “risco”. Entre eles está a possibilidade de atraso ou falta de pagamento, já que, nas contratações públicas, a empresa primeiro executa a obra ou presta o serviço para depois receber. Em caso de inadimplência, a cobrança dos valores pode acabar sendo levada à Justiça.

Outro fator apontado é a “instabilidade política” em períodos eleitorais ou de transição de governo, como nas trocas de prefeitos, governadores ou secretários. Segundo ele, nessas situações, é comum que novas gestões suspendam pagamentos e a execução de contratos para a realização de auditorias.

“O período eleitoral gera uma segurança em potenciais contratados, exatamente por conta dessa virada política e o risco do contrato não ser cumprido”, salientou.

O CORREIO solicitou posicionamento da Conder, mas não obteve retorno até o fechamento desta edição.

Mais recentes

Imagem - "Negacionista" da violência, Jerônimo silencia nas redes sobre jovem de 21 anos morta após tentativa de assalto

"Negacionista" da violência, Jerônimo silencia nas redes sobre jovem de 21 anos morta após tentativa de assalto
Imagem - Crise entre Moraes e Mendonça coloca credibilidade do STF em xeque

Crise entre Moraes e Mendonça coloca credibilidade do STF em xeque
Imagem - ACM completaria 99 anos hoje: relembre a trajetória marcada pelo amor à Bahia

ACM completaria 99 anos hoje: relembre a trajetória marcada pelo amor à Bahia