POLÍTICA

Governo Trump dará visto para Flávio Bolsonaro e permitirá entrada dele e da família nos EUA

Senador chegou aos Estados Unidos na tarde desta terça-feira (27)

Millena Marques

Publicado em 27 de outubro de 2026 às 18:55

Flávio Bolsonaro Crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil

O Departamento de Estado dos Estados Unidos vai conceder vistos para Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e a sua família. A informação é do jornal O Globo.

O senador chegou aos Estados Unidos na tarde desta terça-feira (27), segundo informações confirmadas ao UOL por um aliado. A viagem ocorreu após o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes determinar, na segunda-feira (26), que o parlamentar entregasse seus passaportes à Polícia Federal (PF) e não deixasse o Brasil.

A decisão foi tomada no âmbito de um inquérito que apura a relação de Flávio com o advogado Willer Tomaz, suspeito de envolvimento na lavagem de dinheiro proveniente de fraudes contra o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). O senador não entregou os documentos dentro do prazo de 24 horas estabelecido pela ordem judicial.

A chegada de Flávio ao território norte-americano foi comunicada a aliados ao longo desta terça-feira. Ainda não há confirmação sobre o trajeto utilizado pelo senador, mas pessoas próximas a ele suspeitam que tenha passado pela Argentina antes de seguir para os Estados Unidos. Segundo o aliado que confirmou a chegada, Flávio deve conceder uma entrevista coletiva nesta quarta-feira (28).

A trajetória de Flávio Bolsonaro 1 de 13

Uma fonte norte-americana próxima à administração do presidente Donald Trump e à família Bolsonaro afirmou ao UOL que tinha conhecimento da partida do senador em direção aos Estados Unidos. A fonte, porém, não confirmou a possibilidade de passagem pela Argentina. Procurado oficialmente, o Departamento de Estado norte-americano não se manifestou.

Outra pessoa ouvida pelo portal, que vive na Flórida e mantém relações com a família Bolsonaro e com integrantes do Partido Republicano há mais de dez anos, havia antecipado que Flávio chegaria ao estado nesta terça. A fonte também especulou que o senador poderia comandar uma espécie de “governo em exílio”, sob o argumento de que quase metade da população o consideraria o verdadeiro presidente.

Essa mesma fonte esteve presente no evento de apuração dos resultados eleitorais de Eduardo Bolsonaro, em Miami, no domingo, e defendia que ele não reconhecesse o resultado da eleição.

Questionado pelo UOL mais cedo sobre os rumores de que Flávio teria viajado para os Estados Unidos, Eduardo Bolsonaro negou a informação em tom irônico. “Sim. Foi o Elon Musk que mandou o foguete”, respondeu.

Em Brasília, uma fonte relatou que uma das filhas de Flávio se despediu de duas colegas ainda na segunda-feira (26) e disse que viajaria para os Estados Unidos.

Diante das informações sobre a possível saída do senador do país, a Polícia Federal cancelou nesta terça os passaportes comum e diplomático de Flávio. Como o parlamentar não entregou os documentos no prazo determinado por Moraes, a corporação informou que comunicará formalmente o descumprimento da decisão ao ministro do STF.