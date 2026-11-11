POLÍCIA

Homem que filmou Fernando Henrique Cardoso em apartamento é indiciado por três crimes

Investigado poderá responder por delitos que, somados, preveem até cinco anos de prisão

Millena Marques

Publicado em 11 de novembro de 2026 às 19:00

Wesley Silva de Oliveira é investigado por três crimes Crédito: Reprodução/X

O homem que entrou no apartamento do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (FHC) e publicou imagens do imóvel e do político foi indiciado nesta quarta-feira (11), em São Paulo. Wesley Silva de Oliveira é investigado por três crimes, cujas penas máximas, somadas, podem chegar a cinco anos de prisão. As informações são de Mônica Bergamo, colunista da Folha de S. Paulo.

As gravações mostram diferentes cômodos da residência, móveis e obras de arte. O investigado também filmou FHC, que tem 95 anos e aparece acamado, imóvel em uma poltrona. O episódio motivou a abertura de uma investigação policial.

Além do indiciamento, a Justiça determinou medidas cautelares contra Wesley. Ele está proibido de se aproximar do prédio onde mora o ex-presidente e de qualquer integrante da família. Também não poderá divulgar informações sobre FHC. Os celulares do investigado foram apreendidos.

A decisão judicial estabeleceu ainda a suspensão dos perfis de Wesley no TikTok e no Instagram. Caso ele volte a fazer publicações consideradas criminosas, poderá ser multado em R$ 10 mil por ocorrência, com limite de R$ 200 mil.

Quais são os crimes investigados?

Wesley foi enquadrado no artigo 96 do Estatuto da Pessoa Idosa, que estabelece pena de seis meses a um ano de prisão para quem humilhar, menosprezar, desdenhar ou discriminar uma pessoa idosa por qualquer motivo.

Outro enquadramento é o artigo 105 do mesmo estatuto, que prevê detenção de um a três anos, além de multa, para quem divulgar, por qualquer meio de comunicação, informações ou imagens depreciativas ou injuriosas contra uma pessoa idosa.

O investigado também responderá por difamação, prevista no artigo 139 do Código Penal. Nesse caso, a pena estabelecida é de três meses a um ano de detenção.

Somadas, as penas máximas previstas para os três crimes chegam a cinco anos de prisão, além das multas aplicáveis.