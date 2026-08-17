Homem tenta agredir Marina Silva durante caminhada em São Paulo

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Millena Marques
Publicado em 17 de agosto de 2026 às 16:33
Um homem tentou agredir a candidata ao Senado Marina Silva (Rede) durante uma caminhada no centro de São Paulo, nesta segunda-feira (17), na primeira agenda de campanha de Fernando Haddad (PT), candidato ao governo do estado.
De acordo com informações do UOL, o homem foi contido imediatamente por assessores da campanha de Haddad. O caso ocorreu no trajeto entre a Praça da República e o Teatro Municipal. "Quer voltar para a cena do crime?", questionava ele enquanto se dirigia à candidata.
A ex-ministra do Meio Ambiente se abrigou em uma loja após a tentativa de agressão. "Ele se atirou na frente com agressividade. Era um homem com gestual muito agressivo, mas sei que eles vão fazer isso. Hoje foi comigo. Eu espero e trabalharei muito para que esses sejam episódios isolados", afirmou Marina.
Ainda segundo o UOL, Haddad atribuiu a tentativa de ataque à extrema direita. Ao final do evento, o ex-ministro da Fazenda declarou que Marina tem uma trajetória dedicada a causas de interesse público e que não será facilmente intimidada.
O primeiro ato da agenda de campanha de Haddad reuniu militantes do partido e apoiadores, entre eles as candidatas ao Senado Marina Silva e Simone Tebet (PSB).