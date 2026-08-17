POLÍTICA

Homem tenta agredir Marina Silva durante caminhada em São Paulo

Candidata ao Senado se abrigou em uma loja para fugir do agressor

Millena Marques

Publicado em 17 de agosto de 2026 às 16:33

Marina Silva (Rede) Crédito: Fábio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

Um homem tentou agredir a candidata ao Senado Marina Silva (Rede) durante uma caminhada no centro de São Paulo, nesta segunda-feira (17), na primeira agenda de campanha de Fernando Haddad (PT), candidato ao governo do estado.

De acordo com informações do UOL, o homem foi contido imediatamente por assessores da campanha de Haddad. O caso ocorreu no trajeto entre a Praça da República e o Teatro Municipal. "Quer voltar para a cena do crime?", questionava ele enquanto se dirigia à candidata.

A ex-ministra do Meio Ambiente se abrigou em uma loja após a tentativa de agressão. "Ele se atirou na frente com agressividade. Era um homem com gestual muito agressivo, mas sei que eles vão fazer isso. Hoje foi comigo. Eu espero e trabalharei muito para que esses sejam episódios isolados", afirmou Marina.

Ainda segundo o UOL, Haddad atribuiu a tentativa de ataque à extrema direita. Ao final do evento, o ex-ministro da Fazenda declarou que Marina tem uma trajetória dedicada a causas de interesse público e que não será facilmente intimidada.