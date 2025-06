VIROU ROTINA

Jerônimo Rodrigues é vaiado pela quarta vez durante festejos juninos na Bahia

Último episódio ocorreu durante o Ita Pedro, em Itabuna, no Sul do estado

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) recebeu mais vaias durantes os festejos juninos da Bahia. Desta vez, que é a quarta em menos de 10 dias, o episódio ocorreu na festa do São Pedro de Itabuna, no Sul do estado, na sexta-feira (27). >

No ano passado, Jerônimo foi vaiado após interromper o show do cantor Flávio José no São João de Amargosa, no Recôncavo baiano. O gestor estadual, o prefeito do município, Júlio Pinheiro (PT), e o secretário de Cultura, Bruno Monteiro, acompanhavam a apresentação do sanfoneiro do palco. Após Flávio José fazer uma breve saudação aos políticos, o público vaiou Jerônimo, que ainda fez corações e acenou para os foliões.>