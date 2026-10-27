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Jerônimo se esquiva sobre ônibus metropolitanos nas garagens durante segundo turno das eleições: 'Não fui demandado'

A declaração foi dada durante entrevista à Rádio Piatã FM, na manhã desta terça-feira (27)

  • Foto do(a) author(a) Pombo Correio

  • Pombo Correio

Publicado em 27 de outubro de 2026 às 15:49

Governador Jerônimo Rodrigues
Governador Jerônimo Rodrigues Crédito: GOVBA/ Divulgação

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), se esquivou sobre a responsabilidade do governo do estado diante das imagens de dezenas de ônibus metropolitanos nas garagens no último domingo (25), dia do segundo turno das eleições. Questionado sobre as queixas de passageiros que enfrentaram atrasos, longas filas e veículos lotados, o petista respondeu apenas: “Eu não fui demandado”.

A declaração foi dada durante entrevista à Rádio Piatã FM, na manhã desta terça-feira (27). O governador foi questionado sobre as reclamações de usuários que precisaram se deslocar entre Salvador e municípios da Região Metropolitana, como Lauro de Freitas e Simões Filho, durante o dia da votação.

Inicialmente, Jerônimo não respondeu diretamente à pergunta e citou problemas registrados no sistema ferry-boat, também regulado pela Agerba. Após novo questionamento, o governador limitou-se a afirmar que não havia sido demandado sobre o assunto.

Imagens de drone registradas no domingo mostram um grande número de ônibus parados nas garagens das empresas Avanço, Expresso Metropolitano, Atlântico e Expresso Vitória
Imagens de drone registradas no domingo mostram um grande número de ônibus parados nas garagens das empresas Avanço, Expresso Metropolitano, Atlântico e Expresso Vitória Crédito: Reprodução

Imagens de drone registradas no domingo mostram um grande número de ônibus parados nas garagens das empresas Avanço, Expresso Metropolitano, Atlântico e Expresso Vitória. Ao longo do dia, passageiros relataram dificuldades para deixar Salvador e retornar a municípios da Região Metropolitana. As queixas incluíram demora nos pontos de embarque, filas extensas nos terminais e ônibus circulando com lotação acima da capacidade.

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