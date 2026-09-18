NOSSOS FILHOS NÃO SÃO VITRINE

Justiça de SC proíbe parceria comercial permanente com crianças em redes sociais, mas libera fotos afetuosas de família

Vara da Infância do estado nega pedido de influenciadora para alvará irrestrito de publicidade com os filhos e estabelece limites contra o trabalho infantil velado

Amanda Cristina de Souza

Publicado em 18 de setembro de 2026 às 09:07

Medida judicial diferencia posts de carinho familiar da exploração comercial contínua Crédito: Kampus, Pexels

Criar perfil privado nas redes sociais, selecionar com lupa quem pode ver a rotina da família e frear convites de marcas para postar fotos do filho viraram medidas urgentes para pais e mães de todo o país. A Vara da Infância e Juventude de Itajaí (SC) definiu um limite claro para a superexposição infantil na internet. Fotos afetuosas de família continuam liberadas, mas transformar o cotidiano das crianças em vitrine lucrativa e com parceria comercial permanente foi proibido pela Justiça.

Crianças precisam de presença 1 de 53

Exibir fotos dos filhos no Instagram ou no TikTok faz parte da rotina de milhões de famílias, mas a prática ganhou contornos jurídicos rigorosos após uma sentença da Justiça de Santa Catarina. A decisão negou o pedido de uma criadora de conteúdo que pretendia obter autorização prévia e irrestrita para engajar suas duas crianças pequenas em campanhas publicitárias, ações promocionais, publis e vídeos monetizados no perfil.

Garantir o direito à privacidade da criança em exposição econômica torna-se a prioridade absoluta diante da nova interpretação jurídica do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

Na análise do caso, o magistrado destacou que a autoridade dos pais não dá permissão ilimitada para expor os filhos ao mercado comercial. O poder familiar não autoriza que os responsáveis usem livremente os direitos de personalidade das crianças para exploração econômica na internet, crava a sentença.

Fotos afetuosas diferem de trabalho infantil velado

Separar o compartilhamento afetuoso e casual do sharenting, termo em inglês que define a superexposição de filhos na web com fins econômicos, virou a linha divisória usada pela Justiça para coibir abusos no mercado de publicidade e influenciadores.

Fazer a postagem de uma foto no parque com parentes não se confunde com submeter o menor a um ritmo profissional de gravações, roteiros e entregas para marcas. Para esclarecer os limites, a orientação jurídica atual fixa regras estritas.

Contratos genéricos estão proibidíssimos: pais e agências não conseguem mais alvará ou autorização genérica na Justiça para chancelar publicidades contínuas com crianças. Cada ação, marca ou contrato exige pedido e avaliação individualizada.

Pegada digital gera riscos perpétuos: fotos e vídeos postados em perfis públicos escapam do controle da família instantaneamente, podendo ser armazenados, manipulados ou usados indevidamente por estranhos.

Proteção da criança está acima do lucro: interesses financeiros ou planos de carreira dos responsáveis nunca podem atropelar o bem-estar psicológico, a segurança física e a privacidade dos filhos.

Apesar de ter reconhecido a boa-fé da mãe no processo, a Justiça pontuou que os direitos fundamentais da criança se sobrepõem ao interesse financeiro familiar. A exposição contínua com fins contratuais impõe uma rotina de compromissos e audiência que ultrapassa os limites do desenvolvimento saudável, alertou o juízo na decisão.

Rastro digital permanente liga alerta na publicidade

Construir uma pegada digital sem o consentimento da criança é uma armadilha que traz consequências diretas na vida adulta do indivíduo. Especialistas em direito digital e psicologia reforçam que expor detalhes da infância pode abalar a autonomia futura do jovem, além de expor a localização física da família a riscos desnecessários.

O coordenador do Grupo de Trabalho de Saúde Mental da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP), o médico Roberto Santoro, explica à Agência Brasil que o sharenting traz perigos objetivos e subjetivos ao desenvolvimento da criança



Acho que a gente tem que partir primeiro de uma questão de princípio. A vida da criança não pertence aos pais. Eles são promotores do desenvolvimento da criança e do adolescente e têm que zelar por esse desenvolvimento, para que ocorra de uma maneira coerente e equilibrada, rumo a uma idade adulta em que a pessoa consiga se realizar plenamente de acordo com os seus potenciais Roberto Santoro Médico e coordenador do Grupo de Trabalho de Saúde Mental da SBP

O caso acendeu um sinal vermelho também para marcas, agências de marketing e empresas de influenciadores, que precisarão revisar imediatamente todas as parcerias comerciais firmadas com famílias na internet. Contratos sem autorização específica para cada ação passam a correr risco direto de nulidade e penalidades legais.

Para os pais que desejam manter o registro do crescimento dos filhos com segurança, a orientação fundamental é aplicar a prudência no dia a dia: fechar os perfis nas redes sociais, controlar rigorosamente a lista de seguidores e questionar sempre se aquela publicação respeita a dignidade da criança a longo prazo.

O que é recomendado e o que deve ser evitado