Justiça de SC proíbe parceria comercial permanente com crianças em redes sociais, mas libera fotos afetuosas de família

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Amanda Cristina de Souza
Publicado em 18 de setembro de 2026 às 09:07
Criar perfil privado nas redes sociais, selecionar com lupa quem pode ver a rotina da família e frear convites de marcas para postar fotos do filho viraram medidas urgentes para pais e mães de todo o país. A Vara da Infância e Juventude de Itajaí (SC) definiu um limite claro para a superexposição infantil na internet. Fotos afetuosas de família continuam liberadas, mas transformar o cotidiano das crianças em vitrine lucrativa e com parceria comercial permanente foi proibido pela Justiça.
Crianças precisam de presença
Exibir fotos dos filhos no Instagram ou no TikTok faz parte da rotina de milhões de famílias, mas a prática ganhou contornos jurídicos rigorosos após uma sentença da Justiça de Santa Catarina. A decisão negou o pedido de uma criadora de conteúdo que pretendia obter autorização prévia e irrestrita para engajar suas duas crianças pequenas em campanhas publicitárias, ações promocionais, publis e vídeos monetizados no perfil.
Garantir o direito à privacidade da criança em exposição econômica torna-se a prioridade absoluta diante da nova interpretação jurídica do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).
Na análise do caso, o magistrado destacou que a autoridade dos pais não dá permissão ilimitada para expor os filhos ao mercado comercial. O poder familiar não autoriza que os responsáveis usem livremente os direitos de personalidade das crianças para exploração econômica na internet, crava a sentença.
Separar o compartilhamento afetuoso e casual do sharenting, termo em inglês que define a superexposição de filhos na web com fins econômicos, virou a linha divisória usada pela Justiça para coibir abusos no mercado de publicidade e influenciadores.
Fazer a postagem de uma foto no parque com parentes não se confunde com submeter o menor a um ritmo profissional de gravações, roteiros e entregas para marcas. Para esclarecer os limites, a orientação jurídica atual fixa regras estritas.
Contratos genéricos estão proibidíssimos: pais e agências não conseguem mais alvará ou autorização genérica na Justiça para chancelar publicidades contínuas com crianças. Cada ação, marca ou contrato exige pedido e avaliação individualizada.
Pegada digital gera riscos perpétuos: fotos e vídeos postados em perfis públicos escapam do controle da família instantaneamente, podendo ser armazenados, manipulados ou usados indevidamente por estranhos.
Proteção da criança está acima do lucro: interesses financeiros ou planos de carreira dos responsáveis nunca podem atropelar o bem-estar psicológico, a segurança física e a privacidade dos filhos.
Apesar de ter reconhecido a boa-fé da mãe no processo, a Justiça pontuou que os direitos fundamentais da criança se sobrepõem ao interesse financeiro familiar. A exposição contínua com fins contratuais impõe uma rotina de compromissos e audiência que ultrapassa os limites do desenvolvimento saudável, alertou o juízo na decisão.
Construir uma pegada digital sem o consentimento da criança é uma armadilha que traz consequências diretas na vida adulta do indivíduo. Especialistas em direito digital e psicologia reforçam que expor detalhes da infância pode abalar a autonomia futura do jovem, além de expor a localização física da família a riscos desnecessários.
O coordenador do Grupo de Trabalho de Saúde Mental da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP), o médico Roberto Santoro, explica à Agência Brasil que o sharenting traz perigos objetivos e subjetivos ao desenvolvimento da criança
Roberto SantoroMédico e coordenador do Grupo de Trabalho de Saúde Mental da SBP
O caso acendeu um sinal vermelho também para marcas, agências de marketing e empresas de influenciadores, que precisarão revisar imediatamente todas as parcerias comerciais firmadas com famílias na internet. Contratos sem autorização específica para cada ação passam a correr risco direto de nulidade e penalidades legais.
Para os pais que desejam manter o registro do crescimento dos filhos com segurança, a orientação fundamental é aplicar a prudência no dia a dia: fechar os perfis nas redes sociais, controlar rigorosamente a lista de seguidores e questionar sempre se aquela publicação respeita a dignidade da criança a longo prazo.