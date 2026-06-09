POLÍTICA

Justiça mais rápida: nova regra do CNJ acelera bloqueio e penhora de imóveis

Plataforma automatizada do CNJ promete atualizar matrículas em tempo recorde, diminuindo o risco de fraudes e surpresas na hora da escritura

Amanda Cristina de Souza

Publicado em 9 de junho de 2026 às 05:58

Com implantação prevista até agosto, nova ferramenta do CNJ permitirá que restrições judiciais sejam registradas em poucas horas nos cartórios de imóveis Crédito: Ilustração, IA

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) regulamentou uma nova plataforma que promete acelerar o registro de bloqueios, penhoras e restrições nas matrículas de imóveis. A mudança reduzirá o tempo entre a decisão do juiz e a aplicação prática da ordem, impactando diretamente quem responde a processos que podem resultar na perda ou restrição de bens.



Cartórios que poderiam fechar as portas em Salvador se PL fosse aprovado 1 de 6

Batizado de Constrijud, o sistema foi instituído pelo Provimento nº 224/2026 da Corregedoria Nacional de Justiça e deverá estar em operação em todo o país até agosto. Segundo o CNJ, a ferramenta foi criada para integrar a comunicação entre tribunais e cartórios de registro de imóveis, tornando mais rápida a execução de ordens judiciais.

Nova plataforma vai interligar a Justiça e os cartórios

Atualmente, o envio de determinações judiciais para os cartórios pode seguir procedimentos diferentes conforme o estado ou a região. Em muitos casos, a tramitação depende de sistemas distintos, troca de documentos e etapas manuais, o que acaba atrasando o registro das restrições.

Segundo o CNJ, esse intervalo pode gerar situações em que um imóvel é negociado ou transferido antes que a determinação judicial seja efetivamente lançada na matrícula.

Com o Constrijud, as ordens judiciais passarão a ser encaminhadas diretamente aos cartórios por meio de uma plataforma nacional unificada. A expectativa é agilizar o cumprimento de medidas como penhora, arresto, sequestro de bens e outras restrições patrimoniais determinadas pela Justiça.

De acordo com a Corregedoria Nacional de Justiça, a ferramenta também poderá incorporar futuramente novos serviços relacionados ao registro imobiliário, como cancelamento de restrições e registro de hipotecas judiciais.

Saiba quem pode ser atingido pela nova regra

A nova plataforma não cria modalidades inéditas de bloqueio nem amplia os poderes dos magistrados. As regras para restrição de imóveis continuam as mesmas previstas na legislação e dependem de decisão judicial.

O que muda é a velocidade com que essas determinações chegam aos cartórios e passam a produzir efeitos no registro imobiliário.

O impacto deve ser maior para pessoas e empresas que respondem a processos de cobrança, disputas por patrimônio e ações de dívidas que possam terminar no bloqueio ou na penhora de seus bens.



Para quem tem dinheiro a receber, a expectativa é de maior rapidez no cumprimento das decisões judiciais. Já para os devedores, o prazo entre a ordem do juiz e o bloqueio oficial do imóvel será muito menor.



Quem não possui processos judiciais relacionados a imóveis não será afetado diretamente pela implantação do sistema.

Prazos despencam e bloqueios serão registrados no mesmo dia

Pelas regras definidas pelo CNJ, os cartórios deverão consultar regularmente a plataforma durante o expediente para verificar a existência de novas determinações judiciais.

A ferramenta vai permitir que muitas restrições sejam registradas poucas horas após a emissão da ordem pelo magistrado.

Nos cartórios que já operam com sistemas eletrônicos integrados, a comunicação poderá acontecer praticamente em tempo real, eliminando etapas manuais que hoje contribuem para a demora no processamento das determinações.

A expectativa do Judiciário é reduzir para horas procedimentos que, em determinadas situações, levavam dias para serem concluídos.

Rapidez no sistema traz mais segurança para compradores

Além dos reflexos nos processos judiciais, a medida também deve impactar o mercado imobiliário.

Segundo o CNJ, a integração do Constrijud ao Sistema Eletrônico dos Registros Públicos (Serp-Jud) permitirá que informações sobre bloqueios e restrições sejam atualizadas com mais rapidez nas matrículas dos imóveis.

A mudança pode reduzir riscos de fraudes e aumentar a segurança jurídica em operações de compra e venda, já que compradores e investidores terão acesso a registros mais atualizados sobre a situação do imóvel.