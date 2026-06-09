Justiça mais rápida: nova regra do CNJ acelera bloqueio e penhora de imóveis

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Amanda Cristina de Souza
Publicado em 9 de junho de 2026 às 05:58
O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) regulamentou uma nova plataforma que promete acelerar o registro de bloqueios, penhoras e restrições nas matrículas de imóveis. A mudança reduzirá o tempo entre a decisão do juiz e a aplicação prática da ordem, impactando diretamente quem responde a processos que podem resultar na perda ou restrição de bens.
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Batizado de Constrijud, o sistema foi instituído pelo Provimento nº 224/2026 da Corregedoria Nacional de Justiça e deverá estar em operação em todo o país até agosto. Segundo o CNJ, a ferramenta foi criada para integrar a comunicação entre tribunais e cartórios de registro de imóveis, tornando mais rápida a execução de ordens judiciais.
Atualmente, o envio de determinações judiciais para os cartórios pode seguir procedimentos diferentes conforme o estado ou a região. Em muitos casos, a tramitação depende de sistemas distintos, troca de documentos e etapas manuais, o que acaba atrasando o registro das restrições.
Segundo o CNJ, esse intervalo pode gerar situações em que um imóvel é negociado ou transferido antes que a determinação judicial seja efetivamente lançada na matrícula.
Com o Constrijud, as ordens judiciais passarão a ser encaminhadas diretamente aos cartórios por meio de uma plataforma nacional unificada. A expectativa é agilizar o cumprimento de medidas como penhora, arresto, sequestro de bens e outras restrições patrimoniais determinadas pela Justiça.
De acordo com a Corregedoria Nacional de Justiça, a ferramenta também poderá incorporar futuramente novos serviços relacionados ao registro imobiliário, como cancelamento de restrições e registro de hipotecas judiciais.
A nova plataforma não cria modalidades inéditas de bloqueio nem amplia os poderes dos magistrados. As regras para restrição de imóveis continuam as mesmas previstas na legislação e dependem de decisão judicial.
O que muda é a velocidade com que essas determinações chegam aos cartórios e passam a produzir efeitos no registro imobiliário.
O impacto deve ser maior para pessoas e empresas que respondem a processos de cobrança, disputas por patrimônio e ações de dívidas que possam terminar no bloqueio ou na penhora de seus bens.
Para quem tem dinheiro a receber, a expectativa é de maior rapidez no cumprimento das decisões judiciais. Já para os devedores, o prazo entre a ordem do juiz e o bloqueio oficial do imóvel será muito menor.
Quem não possui processos judiciais relacionados a imóveis não será afetado diretamente pela implantação do sistema.
Pelas regras definidas pelo CNJ, os cartórios deverão consultar regularmente a plataforma durante o expediente para verificar a existência de novas determinações judiciais.
A ferramenta vai permitir que muitas restrições sejam registradas poucas horas após a emissão da ordem pelo magistrado.
Nos cartórios que já operam com sistemas eletrônicos integrados, a comunicação poderá acontecer praticamente em tempo real, eliminando etapas manuais que hoje contribuem para a demora no processamento das determinações.
A expectativa do Judiciário é reduzir para horas procedimentos que, em determinadas situações, levavam dias para serem concluídos.
Além dos reflexos nos processos judiciais, a medida também deve impactar o mercado imobiliário.
Segundo o CNJ, a integração do Constrijud ao Sistema Eletrônico dos Registros Públicos (Serp-Jud) permitirá que informações sobre bloqueios e restrições sejam atualizadas com mais rapidez nas matrículas dos imóveis.
A mudança pode reduzir riscos de fraudes e aumentar a segurança jurídica em operações de compra e venda, já que compradores e investidores terão acesso a registros mais atualizados sobre a situação do imóvel.
A implantação nacional da plataforma está prevista para ser concluída até agosto, quando tribunais e cartórios deverão passar a operar de forma integrada por meio do novo sistema.