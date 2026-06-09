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Justiça mais rápida: nova regra do CNJ acelera bloqueio e penhora de imóveis

Plataforma automatizada do CNJ promete atualizar matrículas em tempo recorde, diminuindo o risco de fraudes e surpresas na hora da escritura

  • Foto do(a) author(a) Amanda Cristina de Souza

  • Amanda Cristina de Souza

Publicado em 9 de junho de 2026 às 05:58

Com implantação prevista até agosto, nova ferramenta do CNJ permitirá que restrições judiciais sejam registradas em poucas horas nos cartórios de imóveis.
Com implantação prevista até agosto, nova ferramenta do CNJ permitirá que restrições judiciais sejam registradas em poucas horas nos cartórios de imóveis Crédito: Ilustração, IA

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) regulamentou uma nova plataforma que promete acelerar o registro de bloqueios, penhoras e restrições nas matrículas de imóveis. A mudança reduzirá o tempo entre a decisão do juiz e a aplicação prática da ordem, impactando diretamente quem responde a processos que podem resultar na perda ou restrição de bens.

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2° Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais de Salvador por Google Maps
Registro Civil de Pessoas Naturais de Paripe e Periperi por Google Maps
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Cartório dos Mares por Google Maps

Batizado de Constrijud, o sistema foi instituído pelo Provimento nº 224/2026 da Corregedoria Nacional de Justiça e deverá estar em operação em todo o país até agosto. Segundo o CNJ, a ferramenta foi criada para integrar a comunicação entre tribunais e cartórios de registro de imóveis, tornando mais rápida a execução de ordens judiciais.

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Nova plataforma vai interligar a Justiça e os cartórios

Atualmente, o envio de determinações judiciais para os cartórios pode seguir procedimentos diferentes conforme o estado ou a região. Em muitos casos, a tramitação depende de sistemas distintos, troca de documentos e etapas manuais, o que acaba atrasando o registro das restrições.

Segundo o CNJ, esse intervalo pode gerar situações em que um imóvel é negociado ou transferido antes que a determinação judicial seja efetivamente lançada na matrícula.

Com o Constrijud, as ordens judiciais passarão a ser encaminhadas diretamente aos cartórios por meio de uma plataforma nacional unificada. A expectativa é agilizar o cumprimento de medidas como penhora, arresto, sequestro de bens e outras restrições patrimoniais determinadas pela Justiça.

De acordo com a Corregedoria Nacional de Justiça, a ferramenta também poderá incorporar futuramente novos serviços relacionados ao registro imobiliário, como cancelamento de restrições e registro de hipotecas judiciais.

Saiba quem pode ser atingido pela nova regra

A nova plataforma não cria modalidades inéditas de bloqueio nem amplia os poderes dos magistrados. As regras para restrição de imóveis continuam as mesmas previstas na legislação e dependem de decisão judicial.

O que muda é a velocidade com que essas determinações chegam aos cartórios e passam a produzir efeitos no registro imobiliário.

O impacto deve ser maior para pessoas e empresas que respondem a processos de cobrança, disputas por patrimônio e ações de dívidas que possam terminar no bloqueio ou na penhora de seus bens.

Para quem tem dinheiro a receber, a expectativa é de maior rapidez no cumprimento das decisões judiciais. Já para os devedores, o prazo entre a ordem do juiz e o bloqueio oficial do imóvel será muito menor.

Quem não possui processos judiciais relacionados a imóveis não será afetado diretamente pela implantação do sistema.

Prazos despencam e bloqueios serão registrados no mesmo dia

Pelas regras definidas pelo CNJ, os cartórios deverão consultar regularmente a plataforma durante o expediente para verificar a existência de novas determinações judiciais.

A ferramenta vai permitir que muitas restrições sejam registradas poucas horas após a emissão da ordem pelo magistrado.

Nos cartórios que já operam com sistemas eletrônicos integrados, a comunicação poderá acontecer praticamente em tempo real, eliminando etapas manuais que hoje contribuem para a demora no processamento das determinações.

A expectativa do Judiciário é reduzir para horas procedimentos que, em determinadas situações, levavam dias para serem concluídos.

Rapidez no sistema traz mais segurança para compradores

Além dos reflexos nos processos judiciais, a medida também deve impactar o mercado imobiliário.

Segundo o CNJ, a integração do Constrijud ao Sistema Eletrônico dos Registros Públicos (Serp-Jud) permitirá que informações sobre bloqueios e restrições sejam atualizadas com mais rapidez nas matrículas dos imóveis.

A mudança pode reduzir riscos de fraudes e aumentar a segurança jurídica em operações de compra e venda, já que compradores e investidores terão acesso a registros mais atualizados sobre a situação do imóvel.

A implantação nacional da plataforma está prevista para ser concluída até agosto, quando tribunais e cartórios deverão passar a operar de forma integrada por meio do novo sistema.

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Imóveis Cnj

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