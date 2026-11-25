POLÍTICA

Líder da oposição questiona contradição do Governo sobre privatização da Bahiagás: “Por que esse assunto não foi apresentado na campanha?”

Parlamentar também chamou a atenção para a velocidade que o processo está sendo conduzido

Pombo Correio

Publicado em 25 de novembro de 2026 às 18:08

Tiago Correia (PSDB), líder da oposição Crédito: Divulgação

O deputado estadual Tiago Correia (PSDB), líder da oposição na Assembleia Legislativa da Bahia (ALBA), criticou a condução do processo de privatização da Bahiagás e classificou a iniciativa como uma demonstração de hipocrisia política. O parlamentar questionou a contradição entre o discurso historicamente adotado pelo PT contra as privatizações e a decisão do governo estadual de avançar com a venda da companhia logo após as eleições, sem transparência e sem um amplo debate com a sociedade baiana.

“O que está em discussão aqui não é ser a favor ou contra a privatização da Bahiagás. O que está em discussão é a coerência do Governo com a população baiana. O PT passou anos demonizando as privatizações, condenando iniciativas semelhantes de outros governos, e o próprio governo estadual negava a intenção de privatizar a companhia. Bastou passar a eleição para que uma das primeiras medidas do governador fosse justamente iniciar esse processo. É uma contradição que beira o estelionato eleitoral”, afirmou o deputado.

A operação, autorizada pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e publicada no Diário Oficial da União nesta terça-feira (24), prevê a venda, pelo governo da Bahia, de 41,5% do capital da companhia para a Mitsui Gás e Energia do Brasil.

O parlamentar também chamou a atenção para a velocidade com que o governo tem conduzido o processo, que vem sendo alvo de questionamentos de diversos setores da sociedade, inclusive de entidades e lideranças ligadas à própria esquerda. Segundo ele, uma decisão dessa magnitude, envolvendo uma empresa estratégica para o desenvolvimento econômico da Bahia, não poderia ser tomada de forma açodada e sem diálogo.

“Causa estranheza a pressa do governador em conduzir esse processo. Por que esse assunto não foi apresentado e debatido durante a campanha eleitoral? Por que a sociedade baiana não foi chamada a discutir o futuro da Bahiagás? O governo precisa explicar por que uma medida que sequer admitia antes das eleições passou a ser tratada como prioridade imediatamente depois delas”, questionou.

O QUE MUDA APÓS A VENDA

Confirmada a venda, a Mitsui passará a ter 83% do capital social da Bahiagás e 100% das ações preferenciais, que dão prioridade no recebimento de lucros, e 49% das ações ordinárias, enquanto o Estado fica com 51% delas. O Governo da Bahia também deixará de ter a maioria para deliberar sobre questões administrativas e financeiras da companhia.