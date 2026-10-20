Líder do 'Exército do Lula', Janones recebe alta hospitalar após internação

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Millena Marques
Publicado em 20 de outubro de 2026 às 15:24
O deputado federal André Janones (Rede-MG), líder do 'Exército do Lula', recebeu alta do Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, na tarde desta terça-feira (20).
Ele foi internado na UTI por volta das 2h de segunda-feira (19), após apresentar um episódio de arritmia cardíaca. O problema de saúde ocorreu após o debate realizado pela Rede Bandeirantes.
Janones se destaca como um dos principais nomes da campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à reeleição. No WhatsApp, ele mantém um canal denominado 'Exército de Lula', que reúne mais de cinco milhões de usuários.