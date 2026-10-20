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Líder do 'Exército do Lula', Janones recebe alta hospitalar após internação

Deputado federal foi internado com arritmia cardíaca

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 20 de outubro de 2026 às 15:24

Deputado federal André Janones
Deputado federal André Janones Crédito: Paulo Sergio/Agência Câmara

O deputado federal André Janones (Rede-MG), líder do 'Exército do Lula', recebeu alta do Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, na tarde desta terça-feira (20).

Ele foi internado na UTI por volta das 2h de segunda-feira (19), após apresentar um episódio de arritmia cardíaca. O problema de saúde ocorreu após o debate realizado pela Rede Bandeirantes.

Janones se destaca como um dos principais nomes da campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à reeleição. No WhatsApp, ele mantém um canal denominado 'Exército de Lula', que reúne mais de cinco milhões de usuários.

Tags:

André Janones

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