SAÚDE

Líder do 'Exército do Lula', Janones recebe alta hospitalar após internação

Deputado federal foi internado com arritmia cardíaca

Millena Marques

Publicado em 20 de outubro de 2026 às 15:24

Deputado federal André Janones Crédito: Paulo Sergio/Agência Câmara

O deputado federal André Janones (Rede-MG), líder do 'Exército do Lula', recebeu alta do Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, na tarde desta terça-feira (20).

Ele foi internado na UTI por volta das 2h de segunda-feira (19), após apresentar um episódio de arritmia cardíaca. O problema de saúde ocorreu após o debate realizado pela Rede Bandeirantes.