POLÍTICA

Lideranças da oposição comemoram reaproximação de Félix Mendonça Jr. com PT e dizem que sentimento é de 'já vai tarde'

Lideranças do PDT jantaram com o ministro da Casa Civil e ex-governador Rui Costa (PT), em Brasília, nesta semana

Lideranças da oposição comemoraram os rumores de reaproximação do deputado federal Félix Mendonça Júnior, presidente estadual do PDT, com o grupo do PT na Bahia. A especulação ganhou força após um jantar, na última quarta-feira (12), de lideranças do partido com o ministro da Casa Civil e ex-governador Rui Costa (PT), em Brasília. >