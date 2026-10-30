VOTO É SECRETO, EMPREGO É SAGRADO

Meta tem 24h para apagar posts que incentivam demissão por política, decide Justiça

Decisão com validade em todo o país também obriga avisos no Instagram, Facebook e Threads contra perseguição no trabalho

Amanda Cristina de Souza

Publicado em 30 de outubro de 2026 às 16:48

Regra na rede: Entenda como as punições financeiras vão conter o assédio eleitoral nas plataformas da Meta Crédito: Shutterstock

A obrigatoriedade de remoção de conteúdos que estimulam a demissão por orientação política nas redes da Meta em até 24 horas foi fixada pela Justiça do Trabalho para frear o assédio eleitoral no ambiente de trabalho.

Com validade em todo o território nacional, a decisão judicial atinge as plataformas Instagram, Facebook e Threads e exige também a publicação de alertas para proteger o trabalhador contra perseguições decorrentes do voto.

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A ordem foi proferida pelo juiz Bruno José Perusso, da 77ª Vara do Trabalho de São Paulo, a partir de uma ação civil pública movida pelo MPT (Ministério Público do Trabalho). No texto, o magistrado diz que o poder do empregador tem limites bem claros, e a liberdade de expressão não serve de salvo-conduto para promover retaliações profissionais ou incentivar a perda do ganho do trabalhador por simples preferência partidária.

Multas diárias e alertas educativos punem descumprimento na Meta

A Meta terá que agir em duas frentes para cumprir a determinação judicial:

Exclusão de 14 URLs: conteúdos específicos que ensinavam empresários a varrer as redes de trabalhadores para descobrir sua escolha eleitoral precisam sair do ar imediatamente e ser desindexados dos algoritmos de recomendação.

Preservação de provas: a Big Tech é obrigada a guardar todos os registros técnicos e dados dessas contas para futuras responsabilizações criminais e cíveis.

Alerta nacional aos usuários: a empresa precisa exibir, por cinco dias consecutivos e no prazo de até 72 horas, um banner informativo nas plataformas alertando que discriminação e coerção política no emprego violam a lei.

O descumprimento do encerramento das publicações acarreta multa diária de R$ 50 mil por link mantido (limitada ao teto de R$ 500 mil). Já a recusa em veicular o comunicado sobre assédio eleitoral rende uma sanção única de R$ 200 mil.

O trabalhador pode expressar sua opinião política, mas não pode ser pressionado ou ameaçado por causa do voto. Entenda o que é permitido e o que configura assédio eleitoral Crédito: Ilustração, IA

Denúncias de assédio eleitoral disparam após o fim do 2º turno

O assédio eleitoral nas redes sociais explodiu no último pleito. Dados apurados pelo Grupo Especial de Atuação Finalística (Geaf) e pela Coordenadoria Nacional de Promoção de Igualdade de Oportunidades (Coordigualdade) mostram que o MPT recebeu mais de 3.080 denúncias ao longo das eleições 2026, sendo que impressionantes 1.147 queixas desembarcaram nos sistemas do órgão em apenas 72 horas após a confirmação do segundo turno.

A investida judicial fixa a causa em R$ 50 milhões. A investigação do MPT comprovou que publicações virais não apenas opinavam sobre o cenário político, mas criavam autênticos "manuais" de patrulhamento contra funcionários, ensinando técnicas de devassa digital para motivar demissões sem justa causa.

Onde termina a opinião e começa o ilícito?

A opinião política continua plenamente garantida pela legislação brasileira. Empregadores e empregados podem manifestar suas preferências pessoais no ambiente virtual. No entanto, a linha vermelha é cruzada quando a postagem passa a pregar a demissão, a punição ou a discriminação do profissional em razão da escolha do voto.

Boicotes, listas de trabalhadores e retaliações por posicionamento político podem levar empresas, empregadores, gestores e até pessoas físicas a responder judicialmente. Segundo a advogada Márcia Cleide Ribeiro, especialista em Direito do Trabalho, usar a relação de emprego para constranger ou penalizar funcionários por suas opiniões políticas pode configurar discriminação e assédio eleitoral, além de motivar a atuação do Ministério Público do Trabalho (MPT).

Na esfera trabalhista, a utilização da relação de emprego para punir ou constranger alguém por sua posição política pode configurar discriminação e assédio eleitoral. O MPT pode instaurar investigação, firmar Termo de Ajustamento de Conduta e ajuizar Ação Civil Pública, inclusive pleiteando indenização por dano moral coletivo e obrigações para cessar as práticas. A cartilha do próprio MPT aponta ainda a incidência das penalidades previstas na Lei nº 9.029/1995 para práticas discriminatórias nas relações de trabalho. Márcia Cleide Ribeiro Advogada e especialista em Direito do Trabalho

Ao analisar o caso, o juiz da ação destacou que a pluralidade democrática protege o trabalhador contra perseguições ideológicas. Incentivar a perda do emprego com base no posicionamento partidário configura conduta ilícita, além de violar direitos fundamentais da personalidade e o direito ao trabalho.

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Justiça fixa limites para atuação das redes no processo eleitoral

O monitoramento genérico de redes e o banimento preventivo de perfis foram indeferidos neste momento pelo magistrado. A Justiça optou por uma postura cautelar. Em vez de impor uma reestruturação imediata nas regras internas de moderação da Meta ou vigilância irrestrita sobre todos os usuários, restringiu a ordem às 14 URLs já identificadas no processo.