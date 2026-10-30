Meta tem 24h para apagar posts que incentivam demissão por política, decide Justiça

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Amanda Cristina de Souza
Publicado em 30 de outubro de 2026 às 16:48
A obrigatoriedade de remoção de conteúdos que estimulam a demissão por orientação política nas redes da Meta em até 24 horas foi fixada pela Justiça do Trabalho para frear o assédio eleitoral no ambiente de trabalho.
Com validade em todo o território nacional, a decisão judicial atinge as plataformas Instagram, Facebook e Threads e exige também a publicação de alertas para proteger o trabalhador contra perseguições decorrentes do voto.
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A ordem foi proferida pelo juiz Bruno José Perusso, da 77ª Vara do Trabalho de São Paulo, a partir de uma ação civil pública movida pelo MPT (Ministério Público do Trabalho). No texto, o magistrado diz que o poder do empregador tem limites bem claros, e a liberdade de expressão não serve de salvo-conduto para promover retaliações profissionais ou incentivar a perda do ganho do trabalhador por simples preferência partidária.
A Meta terá que agir em duas frentes para cumprir a determinação judicial:
Exclusão de 14 URLs: conteúdos específicos que ensinavam empresários a varrer as redes de trabalhadores para descobrir sua escolha eleitoral precisam sair do ar imediatamente e ser desindexados dos algoritmos de recomendação.
Preservação de provas: a Big Tech é obrigada a guardar todos os registros técnicos e dados dessas contas para futuras responsabilizações criminais e cíveis.
Alerta nacional aos usuários: a empresa precisa exibir, por cinco dias consecutivos e no prazo de até 72 horas, um banner informativo nas plataformas alertando que discriminação e coerção política no emprego violam a lei.
O descumprimento do encerramento das publicações acarreta multa diária de R$ 50 mil por link mantido (limitada ao teto de R$ 500 mil). Já a recusa em veicular o comunicado sobre assédio eleitoral rende uma sanção única de R$ 200 mil.
O assédio eleitoral nas redes sociais explodiu no último pleito. Dados apurados pelo Grupo Especial de Atuação Finalística (Geaf) e pela Coordenadoria Nacional de Promoção de Igualdade de Oportunidades (Coordigualdade) mostram que o MPT recebeu mais de 3.080 denúncias ao longo das eleições 2026, sendo que impressionantes 1.147 queixas desembarcaram nos sistemas do órgão em apenas 72 horas após a confirmação do segundo turno.
A investida judicial fixa a causa em R$ 50 milhões. A investigação do MPT comprovou que publicações virais não apenas opinavam sobre o cenário político, mas criavam autênticos "manuais" de patrulhamento contra funcionários, ensinando técnicas de devassa digital para motivar demissões sem justa causa.
A opinião política continua plenamente garantida pela legislação brasileira. Empregadores e empregados podem manifestar suas preferências pessoais no ambiente virtual. No entanto, a linha vermelha é cruzada quando a postagem passa a pregar a demissão, a punição ou a discriminação do profissional em razão da escolha do voto.
Boicotes, listas de trabalhadores e retaliações por posicionamento político podem levar empresas, empregadores, gestores e até pessoas físicas a responder judicialmente. Segundo a advogada Márcia Cleide Ribeiro, especialista em Direito do Trabalho, usar a relação de emprego para constranger ou penalizar funcionários por suas opiniões políticas pode configurar discriminação e assédio eleitoral, além de motivar a atuação do Ministério Público do Trabalho (MPT).
Márcia Cleide RibeiroAdvogada e especialista em Direito do Trabalho
Ao analisar o caso, o juiz da ação destacou que a pluralidade democrática protege o trabalhador contra perseguições ideológicas. Incentivar a perda do emprego com base no posicionamento partidário configura conduta ilícita, além de violar direitos fundamentais da personalidade e o direito ao trabalho.
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O monitoramento genérico de redes e o banimento preventivo de perfis foram indeferidos neste momento pelo magistrado. A Justiça optou por uma postura cautelar. Em vez de impor uma reestruturação imediata nas regras internas de moderação da Meta ou vigilância irrestrita sobre todos os usuários, restringiu a ordem às 14 URLs já identificadas no processo.
A avaliação do tribunal é que medidas mais amplas demandam a produção de provas mais profundas, contraditório e eventual mediação entre o Ministério Público e a empresa de tecnologia. Até o fechamento desta reportagem, a Meta ainda não havia se pronunciado publicamente sobre se vai recorrer da decisão.