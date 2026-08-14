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Michel Temer participa de sessão de documentário em evento pelos 215 anos da ACB

Ex-presidente esteve em Salvador ao lado do diretor Bruno Barreto para exibição de filme sobre os 963 dias de seu governo

  • Foto do(a) author(a) Rodrigo Daniel Silva

  • Rodrigo Daniel Silva

Publicado em 14 de agosto de 2026 às 20:34

Evento da ACB com a presença do ex-presidente Michel Temer
Evento da ACB com a presença do ex-presidente Michel Temer Crédito: Divulgação

Para celebrar os 215 anos de história, nada mais simbólico do que revisitar momentos marcantes da memória política do país. Foi com esse espírito que a Associação Comercial da Bahia (ACB) reuniu convidados nesta sexta-feira (14) para uma sessão especial do documentário “963 Dias - A história de um presidente que recolocou o Brasil nos trilhos”, com as presenças do ex-presidente Michel Temer (MDB) e do diretor do filme, Bruno Barreto. A produção retrata um dos períodos mais recentes e conturbados da política brasileira.

Durante o evento, a presidente da ACB, Isabela Suarez, ressaltou que o diálogo tem sido uma das principais marcas da associação e apontou essa característica como uma das razões para a escolha de Temer como convidado.

“O diálogo é uma característica do nosso ilustre convidado, o ex-presidente Michel Temer. Tem a capacidade de articulação, de promover consensos. É algo muito importante. Tivemos a sorte de tê-lo como presidente que fez as reformas necessárias sem se preocupar com o resultado eleitoral. Isso foi muito importante para o Brasil e o setor produtivo”, salientou ela.

O documentário dirigido por Bruno Barreto aborda, entre outros aspectos, as articulações políticas protagonizadas por Temer. Primeiro, durante o processo de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff (PT), que levou o emedebista à Presidência da República. Depois, ao longo do próprio governo, quando enfrentou denúncias apresentadas pela Procuradoria-Geral da República, especulações sobre uma possível renúncia e crises políticas, mas permaneceu no cargo até o fim do mandato.

A produção também aborda as negociações para a aprovação de medidas e reformas durante o governo Temer, como as mudanças na legislação trabalhista, a Lei das Estatais, a reforma do ensino médio e o teto de gastos. No evento, Temer comentou o resultado da produção.

“Embora reclamasse de vez em quando, saiu uma coisa efetivamente preciosa”, afirmou o ex-presidente, hoje com 85 anos.

Diretor consagrado do cinema brasileiro, Bruno Barreto comandou diversos filmes ao longo da carreira, entre eles “Dona Flor e seus dois maridos”, adaptação do livro homônimo do escritor baiano Jorge Amado que completa 50 anos em 2026.

Evento da ACB com a presença do ex-presidente Michel Temer
Evento da ACB com a presença do ex-presidente Michel Temer Crédito: Divulgação

Na sessão, o cineasta agradeceu a Temer pela confiança depositada no projeto. “Agradeço muito a confiança do presidente Temer que realmente se expôs para fazer essa reflexão”, afirmou.

Com cerca de 1h40 de duração, o documentário reúne 42 depoimentos de atores políticos, familiares de Temer e jornalistas que acompanharam aquele período turbulento do país. Entre os entrevistados está o ex-prefeito de Salvador Antonio Imbassahy (PSDB), que integrou o governo Temer como ministro.

“O documentário retrata verdadeiramente o que aconteceu durante esse período da República. Impeachment, pós-impeachment, transtornos que aconteceram no governo, a atitude de serenidade e diálogo do presidente sempre pensando no bem do país. Por isso que o presidente Temer hoje é reconhecido como o melhor presidente do Brasil. Foi um período muito dificil”, avaliou ele.

Além do evento desta sexta-feira, a ACB foi homenageada na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) na quinta-feira (13).

A solenidade reuniu representantes do empresariado, da política e de diferentes setores da sociedade baiana para celebrar a trajetória da entidade, marcada pela defesa das demandas dos setores produtivo e comercial.

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