CELEBRAÇÃO

Michel Temer participa de sessão de documentário em evento pelos 215 anos da ACB

Ex-presidente esteve em Salvador ao lado do diretor Bruno Barreto para exibição de filme sobre os 963 dias de seu governo

Rodrigo Daniel Silva

Publicado em 14 de agosto de 2026 às 20:34

Evento da ACB com a presença do ex-presidente Michel Temer Crédito: Divulgação

Para celebrar os 215 anos de história, nada mais simbólico do que revisitar momentos marcantes da memória política do país. Foi com esse espírito que a Associação Comercial da Bahia (ACB) reuniu convidados nesta sexta-feira (14) para uma sessão especial do documentário “963 Dias - A história de um presidente que recolocou o Brasil nos trilhos”, com as presenças do ex-presidente Michel Temer (MDB) e do diretor do filme, Bruno Barreto. A produção retrata um dos períodos mais recentes e conturbados da política brasileira.

Durante o evento, a presidente da ACB, Isabela Suarez, ressaltou que o diálogo tem sido uma das principais marcas da associação e apontou essa característica como uma das razões para a escolha de Temer como convidado.

“O diálogo é uma característica do nosso ilustre convidado, o ex-presidente Michel Temer. Tem a capacidade de articulação, de promover consensos. É algo muito importante. Tivemos a sorte de tê-lo como presidente que fez as reformas necessárias sem se preocupar com o resultado eleitoral. Isso foi muito importante para o Brasil e o setor produtivo”, salientou ela.

O documentário dirigido por Bruno Barreto aborda, entre outros aspectos, as articulações políticas protagonizadas por Temer. Primeiro, durante o processo de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff (PT), que levou o emedebista à Presidência da República. Depois, ao longo do próprio governo, quando enfrentou denúncias apresentadas pela Procuradoria-Geral da República, especulações sobre uma possível renúncia e crises políticas, mas permaneceu no cargo até o fim do mandato.

A produção também aborda as negociações para a aprovação de medidas e reformas durante o governo Temer, como as mudanças na legislação trabalhista, a Lei das Estatais, a reforma do ensino médio e o teto de gastos. No evento, Temer comentou o resultado da produção.

“Embora reclamasse de vez em quando, saiu uma coisa efetivamente preciosa”, afirmou o ex-presidente, hoje com 85 anos.

Diretor consagrado do cinema brasileiro, Bruno Barreto comandou diversos filmes ao longo da carreira, entre eles “Dona Flor e seus dois maridos”, adaptação do livro homônimo do escritor baiano Jorge Amado que completa 50 anos em 2026.

Evento da ACB com a presença do ex-presidente Michel Temer Crédito: Divulgação

Na sessão, o cineasta agradeceu a Temer pela confiança depositada no projeto. “Agradeço muito a confiança do presidente Temer que realmente se expôs para fazer essa reflexão”, afirmou.

Com cerca de 1h40 de duração, o documentário reúne 42 depoimentos de atores políticos, familiares de Temer e jornalistas que acompanharam aquele período turbulento do país. Entre os entrevistados está o ex-prefeito de Salvador Antonio Imbassahy (PSDB), que integrou o governo Temer como ministro.

“O documentário retrata verdadeiramente o que aconteceu durante esse período da República. Impeachment, pós-impeachment, transtornos que aconteceram no governo, a atitude de serenidade e diálogo do presidente sempre pensando no bem do país. Por isso que o presidente Temer hoje é reconhecido como o melhor presidente do Brasil. Foi um período muito dificil”, avaliou ele.

Além do evento desta sexta-feira, a ACB foi homenageada na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) na quinta-feira (13).