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Michelle Bolsonaro é internada em hospital de Brasília e está sem previsão de alta

Ex-primeira-dama deu entrada no Hospital DF Star nesta terça-feira (22)

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 22 de setembro de 2026 às 18:07

Ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro foi a protagonista de uma propaganda do Partido Liberal (PL)
Ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro foi a protagonista de uma propaganda do Partido Liberal (PL) Crédito: Reprodução

Ex-primeira-dama e candidata ao Senado pelo Distrito Federal, Michelle Bolsonaro (PL) está internada no Hospital DF Star, em Brasília, com um quadro de enxaqueca refratária. Ela deu entrada na unidade de saúde nesta terça-feira (22).

“O Hospital DF Star informa que a Sra. Michelle Bolsonaro deu entrada na data de hoje (22/9/2026), com quadro de enxaqueca refratária ao tratamento clínico ambulatorial iniciado há dois meses. No momento, encontra-se em tratamento clínico especializado, sem previsão de alta hospitalar”, diz nota do hospital enviada ao portal Metrópoles.

Em agosto deste ano, Michelle já havia sido hospitalizada para realizar uma bateria de exames após uma crise de enxaqueca.

Michelle e Jair Bolsonaro

Jair e Michelle Bolsonaro por Reprodução
Michelle e Jair Bolsonaro por Alan Santos/PR
Bolsonaro e Michelle em Doha por Isac Nóbrega/PR
Michellle Bolsonaro e Jair Bolsonaro durante a gestão do ex-presidente da República por Marcelo Camargo/Agência Brasil
Jair e Michelle Bolsonaro em 2019 por Carolina Antunes/PR
Michelle e Jair por Carolina Antunes/PR
Michelle e Jair por Isác Nobrega/PR
Michelle e Jair Bolsonaro no dia da posse por Reprodução
Jair e Michelle Bolsonaro por Vinícius Nunes/Metrópoles
Jair e Michelle Bolsonaro por Marcelo Camargo/Agência Brasil
Bolsonaro e Michelle na Avenida Paulista por Reprodução
Jair, Michelle e Carlos Bolsonar por Rafael Carvalho/Presidência
Jair Bolsonaro e Michelle Bolsonaro em divulgação da fragrância "Mito" por Divulgação
Michelle e Jair Bolsonaro por Isac Nóbrega/PR
Michelle e Jair Bolsonaro por Alan Santos/Presidência da República/Arquivo
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Jair e Michelle Bolsonaro por Reprodução

Após ser submetida a investigações médicas, Michelle passou por um procedimento de bloqueio anestésico de nervos cranianos para tratar as dores.

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Michelle Bolsonaro

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