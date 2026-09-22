SAÚDE

Michelle Bolsonaro é internada em hospital de Brasília e está sem previsão de alta

Ex-primeira-dama deu entrada no Hospital DF Star nesta terça-feira (22)

Millena Marques

Publicado em 22 de setembro de 2026 às 18:07

Ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro foi a protagonista de uma propaganda do Partido Liberal (PL) Crédito: Reprodução

Ex-primeira-dama e candidata ao Senado pelo Distrito Federal, Michelle Bolsonaro (PL) está internada no Hospital DF Star, em Brasília, com um quadro de enxaqueca refratária. Ela deu entrada na unidade de saúde nesta terça-feira (22).

“O Hospital DF Star informa que a Sra. Michelle Bolsonaro deu entrada na data de hoje (22/9/2026), com quadro de enxaqueca refratária ao tratamento clínico ambulatorial iniciado há dois meses. No momento, encontra-se em tratamento clínico especializado, sem previsão de alta hospitalar”, diz nota do hospital enviada ao portal Metrópoles.

Em agosto deste ano, Michelle já havia sido hospitalizada para realizar uma bateria de exames após uma crise de enxaqueca.

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