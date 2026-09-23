POLÍTICA

Michelle Bolsonaro recebe alta após internação em Brasília: ‘Obrigada pelas orações’

Ex-primeira-dama foi internada com um quadro de enxaqueca refratária

Millena Marques

Publicado em 23 de setembro de 2026 às 15:01

Michelle Bolsonaro gravou vídeo com acusações Crédito: Reprodução

A ex-primeira-dama do Brasil e candidata ao Senado pelo Distrito Federal Michelle Bolsonaro (PL) recebeu alta do Hospital DF Star, em Brasília, nesta quarta-feira (23). Ela foi internada na terça-feira (22) após uma crise de enxaqueca refratária.

A informação foi divulgada pela própria candidata nas redes sociais. “De alta, graças ao meu bom Deus! Obrigada pelas orações, pelo carinho e por todas as mensagens que recebi”, escreveu.

Michelle e Jair Bolsonaro 1 de 15

Na terça-feira, o Hospital DF Star informou que Michelle Bolsonaro deu entrada na unidade com quadro de enxaqueca refratária ao tratamento clínico ambulatorial iniciado há dois meses. “No momento, encontra-se em tratamento clínico especializado, sem previsão de alta hospitalar”, diz nota do hospital enviada ao portal Metrópoles.

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