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Michelle Bolsonaro recebe alta após internação em Brasília: ‘Obrigada pelas orações’

Ex-primeira-dama foi internada com um quadro de enxaqueca refratária

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 23 de setembro de 2026 às 15:01

Michelle Bolsonaro gravou vídeo com acusações
Michelle Bolsonaro gravou vídeo com acusações Crédito: Reprodução

A ex-primeira-dama do Brasil e candidata ao Senado pelo Distrito Federal Michelle Bolsonaro (PL) recebeu alta do Hospital DF Star, em Brasília, nesta quarta-feira (23). Ela foi internada na terça-feira (22) após uma crise de enxaqueca refratária.

A informação foi divulgada pela própria candidata nas redes sociais. “De alta, graças ao meu bom Deus! Obrigada pelas orações, pelo carinho e por todas as mensagens que recebi”, escreveu.

Michelle e Jair Bolsonaro

Jair e Michelle Bolsonaro por Reprodução
Michelle e Jair Bolsonaro por Alan Santos/PR
Bolsonaro e Michelle em Doha por Isac Nóbrega/PR
Michellle Bolsonaro e Jair Bolsonaro durante a gestão do ex-presidente da República por Marcelo Camargo/Agência Brasil
Jair e Michelle Bolsonaro em 2019 por Carolina Antunes/PR
Michelle e Jair por Carolina Antunes/PR
Michelle e Jair por Isác Nobrega/PR
Michelle e Jair Bolsonaro no dia da posse por Reprodução
Jair e Michelle Bolsonaro por Vinícius Nunes/Metrópoles
Jair e Michelle Bolsonaro por Marcelo Camargo/Agência Brasil
Bolsonaro e Michelle na Avenida Paulista por Reprodução
Jair, Michelle e Carlos Bolsonar por Rafael Carvalho/Presidência
Jair Bolsonaro e Michelle Bolsonaro em divulgação da fragrância "Mito" por Divulgação
Michelle e Jair Bolsonaro por Isac Nóbrega/PR
Michelle e Jair Bolsonaro por Alan Santos/Presidência da República/Arquivo
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Jair e Michelle Bolsonaro por Reprodução

Na terça-feira, o Hospital DF Star informou que Michelle Bolsonaro deu entrada na unidade com quadro de enxaqueca refratária ao tratamento clínico ambulatorial iniciado há dois meses. “No momento, encontra-se em tratamento clínico especializado, sem previsão de alta hospitalar”, diz nota do hospital enviada ao portal Metrópoles.

Leia mais

Imagem - Michelle Bolsonaro é internada em hospital de Brasília e está sem previsão de alta

Michelle Bolsonaro é internada em hospital de Brasília e está sem previsão de alta

Em agosto deste ano, Michelle já havia sido hospitalizada para realizar uma bateria de exames após uma crise de enxaqueca. Após ser submetida a investigações médicas, Michelle passou por um procedimento de bloqueio anestésico de nervos cranianos para tratar as dores.

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Michelle Bolsonaro

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