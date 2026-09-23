Michelle Bolsonaro recebe alta após internação em Brasília: ‘Obrigada pelas orações’

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Millena Marques
Publicado em 23 de setembro de 2026 às 15:01
A ex-primeira-dama do Brasil e candidata ao Senado pelo Distrito Federal Michelle Bolsonaro (PL) recebeu alta do Hospital DF Star, em Brasília, nesta quarta-feira (23). Ela foi internada na terça-feira (22) após uma crise de enxaqueca refratária.
A informação foi divulgada pela própria candidata nas redes sociais. “De alta, graças ao meu bom Deus! Obrigada pelas orações, pelo carinho e por todas as mensagens que recebi”, escreveu.
Michelle e Jair Bolsonaro
Na terça-feira, o Hospital DF Star informou que Michelle Bolsonaro deu entrada na unidade com quadro de enxaqueca refratária ao tratamento clínico ambulatorial iniciado há dois meses. “No momento, encontra-se em tratamento clínico especializado, sem previsão de alta hospitalar”, diz nota do hospital enviada ao portal Metrópoles.
Em agosto deste ano, Michelle já havia sido hospitalizada para realizar uma bateria de exames após uma crise de enxaqueca. Após ser submetida a investigações médicas, Michelle passou por um procedimento de bloqueio anestésico de nervos cranianos para tratar as dores.