ENCONTRO

Movimento As Donas da Voz será lançado nesta quinta-feira (27) em Salvador

Mais de mil mulheres de toda a Bahia são esperadas no evento

Pombo Correio

Publicado em 26 de agosto de 2026 às 20:36

ACM Neto promove encontro com mulheres da Bahia Crédito: Divulgação

Mais de mil mulheres de diferentes regiões da Bahia participarão, nesta quinta-feira (27), do Grande Encontro de Mulheres, realizado no comitê da campanha de ACM Neto, em Salvador. O evento marca o lançamento do movimento As Donas da Voz, criado para fortalecer o protagonismo feminino e formar uma rede permanente de mobilização em todo o estado.

Com o conceito “Pra mudar a Bahia”, o encontro reunirá lideranças comunitárias, prefeitas, vice-prefeitas, vereadoras, gestoras, empreendedoras e representantes de diferentes segmentos sociais.

O prefeito de Salvador, Bruno Reis, participará do evento ao lado dos candidatos ACM Neto, Zé Cocá, Ângelo Coronel e João Roma. Também estarão presentes Rosário Magalhães, Íris Azi, presidente estadual do União Brasil Mulher Bahia; Rebeca Cardoso, Mariana Magalhães, Patrícia Santana, Eleusa Coronel e Roberta Roma.