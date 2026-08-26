Movimento As Donas da Voz será lançado nesta quinta-feira (27) em Salvador

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Pombo Correio
Publicado em 26 de agosto de 2026 às 20:36
Mais de mil mulheres de diferentes regiões da Bahia participarão, nesta quinta-feira (27), do Grande Encontro de Mulheres, realizado no comitê da campanha de ACM Neto, em Salvador. O evento marca o lançamento do movimento As Donas da Voz, criado para fortalecer o protagonismo feminino e formar uma rede permanente de mobilização em todo o estado.
Com o conceito “Pra mudar a Bahia”, o encontro reunirá lideranças comunitárias, prefeitas, vice-prefeitas, vereadoras, gestoras, empreendedoras e representantes de diferentes segmentos sociais.
O prefeito de Salvador, Bruno Reis, participará do evento ao lado dos candidatos ACM Neto, Zé Cocá, Ângelo Coronel e João Roma. Também estarão presentes Rosário Magalhães, Íris Azi, presidente estadual do União Brasil Mulher Bahia; Rebeca Cardoso, Mariana Magalhães, Patrícia Santana, Eleusa Coronel e Roberta Roma.
Mais do que um evento, As Donas da Voz nasce como uma rede organizada e com atuação contínua. As participantes poderão escolher missões ligadas à mobilização comunitária, à comunicação digital, à multiplicação do movimento e à defesa da democracia, assumindo o compromisso de levar suas vozes e ampliar a participação de outras mulheres em toda a Bahia.