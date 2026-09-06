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"Negacionista" da violência, Jerônimo silencia nas redes sobre jovem de 21 anos morta após tentativa de assalto

Crime aconteceu durante a madrugada deste domingo (6)

  • Foto do(a) author(a) Pombo Correio

  • Pombo Correio

Publicado em 6 de setembro de 2026 às 18:09

Governador Jerônimo Rodrigues
Governador Jerônimo Rodrigues Crédito: GOVBA/ Divulgação

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) decidiu manter silêncio em suas redes sociais sobre o caso da jovem morta com um tiro no rosto em uma tentativa de assalto na madrugada deste domingo (3) no bairro do Imbuí, em Salvador. O caso ganhou forte repercussão na Bahia e causou comoção na sociedade pela brutalidade e banalidade.

Brenda Nicole Alves Brandão tinha 21 anos, era estudante de Direito e mantinha uma loja virtual de moda praia. Ela foi assassinada após uma tentativa de assalto na avenida Jorge Amado. Ela estava na garupa de uma motocicleta quando foi abordada por um criminoso que passou no local em outro veículo. Após o anúncio do assalto, ela foi atingida no rosto por um disparo de arma de fogo e morreu no local.

Mesmo diante da grande comoção causada pelo caso, Jerônimo não se pronunciou oficialmente. O governador frequentemente minimiza a violência na Bahia, ao dizer que é um problema nacional e até internacional. Por conta da postura, o governador é acusado por adversários políticos de ser "negacionista da violência".

No passado, a Bahia foi novamente o estado com maior número de mortes violentas do país, com 5.473 vítimas, segundo dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Isso significa que a Bahia concentrou, sozinha, 13,4% de todos os homicídios, latrocínios, lesões corporais seguidas de morte e mortes decorrentes de intervenção policial registrados no país.

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