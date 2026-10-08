Oposição declara apoio à recondução de Ivana Bastos à presidência da Alba

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Pombo Correio
Publicado em 8 de outubro de 2026 às 13:53
A bancada de oposição na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) anunciou apoio à recondução da deputada Ivana Bastos (PSD) à presidência da Casa no biênio 2027-2028. A posição foi confirmada pelo líder do bloco, deputado Tiago Correia (PSDB), que destacou a atuação da parlamentar à frente do Legislativo baiano.
Para Correia, o apoio é uma decisão natural diante da forma como Ivana conduziu a Assembleia e do marco histórico de sua eleição, como a primeira mulher a presidir a Casa.
Presidente da Alba, Ivana Bastos
“É natural que a oposição apoie a recondução de Ivana Bastos. Ela foi a primeira mulher a presidir a Assembleia Legislativa da Bahia e honrou essa responsabilidade com muito equilíbrio, diálogo e respeito ao Legislativo. A nossa avaliação é positiva e entendemos que ela reúne as condições para continuar conduzindo a Casa”, afirmou Tiago Correia.
O líder oposicionista também ressaltou a relação institucional construída por Ivana com os diferentes grupos políticos da Alba, destacando a capacidade de diálogo da presidente com deputados de diferentes posições partidárias.