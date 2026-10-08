POLÍTICA

Oposição declara apoio à recondução de Ivana Bastos à presidência da Alba

Para o líder da oposição, Tiago Correia (PSDB), o apoio é uma decisão natural diante da forma como Ivana conduziu a Assembleia

Pombo Correio

Publicado em 8 de outubro de 2026 às 13:53

Líder da oposição, Tiago Correia (PSDB) declarou apoio do bloco à recondução de Ivana Bastos Crédito: Divulgação

A bancada de oposição na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) anunciou apoio à recondução da deputada Ivana Bastos (PSD) à presidência da Casa no biênio 2027-2028. A posição foi confirmada pelo líder do bloco, deputado Tiago Correia (PSDB), que destacou a atuação da parlamentar à frente do Legislativo baiano.

Para Correia, o apoio é uma decisão natural diante da forma como Ivana conduziu a Assembleia e do marco histórico de sua eleição, como a primeira mulher a presidir a Casa.

Presidente da Alba, Ivana Bastos 1 de 9

“É natural que a oposição apoie a recondução de Ivana Bastos. Ela foi a primeira mulher a presidir a Assembleia Legislativa da Bahia e honrou essa responsabilidade com muito equilíbrio, diálogo e respeito ao Legislativo. A nossa avaliação é positiva e entendemos que ela reúne as condições para continuar conduzindo a Casa”, afirmou Tiago Correia.